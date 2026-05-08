Aleksić: HUB je interesna lobistička skupina, žele da se iz Vijeća maknu suci koji sude u korist potrošača
Goran Aleksić, koordinator ekonomsko pravnog tima udruge Franak, za Novi dan kod našeg Tihomira Ladišića govorio je o skoroj sjednici Vrhovnog suda kojom će se odlučivati o pravu 30 tisuća tužitelja s konvertiranim kreditima na puno obeštećenje.
Upitan koliko blizu je finalna bitka na Vrhovnom sudu, na kojoj će se odlučivati o pravu 30.000 tužitelja s konvertiranim kreditima na puno obeštećenje, Goran Aleksić kaže kako bi ovaj mjesec odluka trebala biti donesena: "Takvo je bilo obećanje još uvijek vršiteljice dužnosti predsjednice Vrhovnog suda, Gordane Jalšovečki, u Hrvatskom saboru. I prošireno vijeće je formirano. Svi preduvjeti su stvoreni i nema razloga više za čekanje. Uskoro će biti donesena ta odluka, ali ja ne znam točno kada."
O sukobu interesa i izuzeću sudaca u slučaju konvertiranih kredita u Hrvatskoj, Aleksić u prvom redu proziva Hrvatsku udrugu banaka, rekavši kako se oni ne mogu usporediti s Udrugom Franak: "To nije udruga volontera, to je udruga u kojoj rade plaćeni ljudi, znači radnici Hrvatske udruge banaka koji zastupaju prava banaka, zastupaju njihove interese. To je interesna lobistička skupina koja, naravno, želi da se iz proširenog vijeća maknu svi suci za koje se već zna da sude u korist potrošača. To je javno poznato."
Aleksić navodi primjere: "Sudac Jadranko Jug, jedan je od najboljih sudaca na Vrhovnom sudu, ne samo za slučaj Franak općenito, jer je on jedan od najiskusnijih, najboljih pravnika na Vrhovnom sudu. Njegove dosadašnje presude su sve bile u korist potrošača koji su konvertirali kredite, i zbog toga Hrvatska udruga banaka želi tog suca maknuti iz proširenog vijeća. To je jedini razlog zašto to Hrvatska udruga banaka želi. S druge strane, udruga Franak, a moram reći i to da nisu oni uopće stranka u postupku, oni nemaju pravo tražiti nikakva izuzeća. Izuzeća traži Erste banka. Erste banka je također tražila ta izuzeća, ali ovo što Hrvatska udruga banaka govori nije bitno."
"Udruga Franak nije tražila izuzeće suca Đure Sese koji je odmah nakon oglednog postupka izlazio u medije i govorio kako bi potrošači imali pravo samo propitivati efekte konverzije, u smislu je li konverzija pravilno provedena. Nije tražila izuzeće sutkinje Goranke Barać Ručević koja je također u proširenom vijeću, čiji je muž vještak Ručević koji znači vještači te predmete. Iako on vještači u korist potrošača, on vještači apsolutno dobro, ali tu postoji isto onda sukob interesa jer je ona sutkinja, a on je vještak koji obavlja vještačenje o takvim predmetima. Nismo tražili da se ona izostavi, makar znamo da ona u biti sudi suprotno onome što njezin muž vještak izvještači. Znači ona se ne slaže sa svojim mužem s kojim živi u zajedničkom domaćinstvu."
Aleksić kaže kako su i tražili da Senija Ledić, koja nije sad članica proširenog vijeća, ne ulazi uopće na Vrhovni sud jer je njezina sestra dugogodišnja menadžerica u bankarskom sustavu i to visoko pozicionirana, njegovim riječima. "Međutim, ona je ušla na Vrhovni sud i već nakon mjesec, dva je donijela prvu presudu kao izvjestiteljica u kojoj je takoreći popljuvala i suca Juga i sve ove suce koji sude u korist potrošača. Totalno je njihove odluke, moram reći to tim riječima, popljuvala. I donijela je odluku kako potrošači imaju pravo samo na zatezne kamate jer je takva odluka iz 2022., a takva odluka nikada nije izašla na svjetlo javnosti nego su izašle sve tri odluke. Znači ona da nemamo nikakva prava i da imamo pravo samo na zatezne kamate i da nemamo puna prava."
"Nema razloga da se bilo koji sudac izuzima. Suci Vrhovnog suda su dobili mandat suditi i neka sude. Znači mi nismo zadovoljni nekim sucima, Hrvatska udruga banaka nije zadovoljna drugim sucima. Za dio sudaca uopće ne znamo kako razmišlja, ne znamo kako će suditi jer postoji dio sudaca koji još nikada nije sudjelovao niti u jednoj odluci o konvertiranim kreditima. Neka bude što bude, a Ustavni sud će onda na kraju dobivati ustavne tužbe od onih koji ne budu zadovoljni konačnim rezultatom", zaključuje Aleksić.
Uloga Mirte Matić kao predsjednice Vrhovnog suda i sukob interesa u slučaju Švicarac
Aleksić kaže i kako su, govoreći o Mirti Matić, problematizirali situaciju gdje njezin brat zastupa i njegovo društvo, odvjetničko, zastupa Addiko banku upravo u slučaju Švicarac: "I to smo problematizirali, ali ja osobno ne mogu reći ništa ružno o toj sutkinji. Ja sam provjerio njezinu sudsku praksu, znači u onim predmetima trgovačkog prava gdje je ona sudila na Visokom trgovačkom sudu, sve su presude korektne i donesene su kako treba. Znači, tamo gdje je promjenjiva kamatna stopa bila ništetna, ona je to bez ikakvog problema utvrdila. I nema veze što je njezin brat tamo zastupao neku banku, ona je sudila kako treba."
Aleksić ističe i kako Matić, kao predsjednica suda, "neće nikad sudjelovati u nikakvim predmetima, neće odlučivati niti u jednom slučaju. Prema tome, ona nema sukob interesa u smislu odlučivanja o sudskoj praksi. Njezina dužnost bit će organizacija rada suda i nakon što se ovo sve odigralo kao što se odigralo, nakon što mi znamo da će ona biti sigurno izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, to je izjavio premijer Plenković, prema tome to će biti tako. Mi nemamo više razloga uopće problematizirati njezinu ulogu na Vrhovnom sudu", kaže Aleksić.
