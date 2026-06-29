Vrhovni sud utvrdio propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru

"Nužno je nastaviti s poduzetim mjerama i poduzeti nove mjere kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta starijih od 10 godina, ažurirao rad u predmetima u kojima nije poduzeta radnja dulje od 6 mjeseci, povećala učinkovitost rada u zemljišnoknjižnom i prekršajnom odjelu, spriječilo nastupanje zastare u kaznenim i prekršajnim predmetima te povećala dinamika rješavanja parničnih predmeta dodijeljenih u rad sudskim savjetnicima", ustvrdio je Vrhovni sud.