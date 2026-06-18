Most se obrušio na sutkinje Vrhovnog suda: Članovi njihovih obitelji povezani su s bankarskim sektorom

Ovom odlukom nastala je apsurdna pravna situacija u kojoj se građanima priznaje pravo na zatezne kamate zbog nezakonito naplaćenih iznosa, ali im se istodobno uskraćuje pravo na povrat samih tih iznosa. Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Takav zaključak ne vrijeđa samo pravnu logiku nego i elementarni osjećaj pravednosti.