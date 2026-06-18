KRITIZIRAJU ODLUKU
Most se obrušio na sutkinje Vrhovnog suda: Članovi njihovih obitelji povezani su s bankarskim sektorom
Nakon što je Vrhovni sud objavio pravno shvaćanje prema kojem korisnici kredita u švicarskim francima koji su svoje kredite konvertirali u euro nemaju pravo na dodatno obeštećenje po osnovi ništetnih ugovornih odredbi, reakcije na odluku ne prestaju stizati iz političkih stranaka i udruga koje godinama prate slučaj.
Iz Mosta su poručili kako odluku smatraju nepravednom te su izrazili zabrinutost zbog njezinih posljedica za građane koji su godinama vodili pravne sporove s bankama. U priopćenju navode da će nastaviti pratiti razvoj situacije te iznose niz primjedbi na odluku većine sudaca Vrhovnog suda i okolnosti u kojima je donesena.
Priopćenje Mosta prenosimo u cijelosti:
"Most izražava duboko razočaranje i zabrinutost odlukom većine Vrhovnog suda u predmetu CHF kredita, kojom je stotinama tisuća hrvatskih građana praktično uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im je godinama naplaćivan temeljem ništetnih ugovornih odredbi.
Ovom odlukom nastala je apsurdna pravna situacija u kojoj se građanima priznaje pravo na zatezne kamate zbog nezakonito naplaćenih iznosa, ali im se istodobno uskraćuje pravo na povrat samih tih iznosa. Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Takav zaključak ne vrijeđa samo pravnu logiku nego i elementarni osjećaj pravednosti.
"Sudac Jug bio dosljedan"
Posebno želimo odati priznanje sucu izvjestitelju Jadranku Jugu, koji je zajedno s još četvero sudaca podnio iscrpno, argumentirano i pravno utemeljeno izdvojeno mišljenje. Činjenica da je upravo sudac izvjestitelj, osoba koja je predmet najdetaljnije proučavala, stao na stranu drukčijeg pravnog tumačenja dovoljno govori koliko je ova odluka daleko od navodnog pravnog konsenzusa.
Osobito je važno naglasiti da je sudac Jug mjesecima bio izložen snažnim javnim pritiscima i napadima upravo zbog svog stava u predmetu CHF kredita. Danas se pokazuje da je dosljedno zastupao tumačenje koje se oslanja na načela zaštite potrošača, pravo Europske unije i načelo poštenja kao jedno od temeljnih načela suvremenog europskog pravnog poretka. Bez obzira na različita pravna mišljenja, takva profesionalna hrabrost zaslužuje poštovanje.
S druge strane, ne možemo prijeći preko ozbiljnih pitanja koja su se tijekom postupka otvorila u javnosti vezano uz sudjelovanje pojedinih sutkinja u odlučivanju. U javnom prostoru iznesene su brojne informacije i analize koje su ukazivale na obiteljske i profesionalne veze određenih članova njihovih obitelji s bankarskim sektorom. Upravo zato smatramo da je sudjelovanje sutkinja Vesne Barać-Ručević, Gordane Paulić i Marine Magud u ovako osjetljivom predmetu dodatno narušilo povjerenje građana u nepristranost sudskog postupka.
Jednako tako, hrvatska javnost s pravom postavlja pitanje standarda koji danas vrijede na vrhu hrvatskog pravosuđa, osobito nakon niza kontroverzi koje su pratile predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić. U predmetima koji uključuju stotine tisuća građana i milijarde eura nije dovoljno da sud bude nepristran; mora biti potpuno oslobođen svake razumne sumnje u svoju nepristranost.
"Ova pravna bitka očito još nije završena"
Most će i dalje stajati na strani hrvatskih građana, a ne na strani financijskih institucija. Smatramo da nitko ne smije zadržati korist ostvarenu na temelju ništetnih ugovornih odredbi, bez obzira radi li se o pojedincu, korporaciji ili banci. Načelo poštenja mora vrijediti jednako za sve.
Ova pravna bitka očito još nije završena. O otvorenim ustavnopravnim pitanjima tek će se morati očitovati Ustavni sud Republike Hrvatske, a nije isključeno ni da će konačnu riječ o zaštiti prava hrvatskih građana dati Europski sud za ljudska prava.
Most će pomno pratiti daljnji razvoj događaja i koristiti sve demokratske i institucionalne mehanizme kako bi zaštitio građane koji su godinama snosili posljedice nezakonitih i nepoštenih ugovornih odredbi. Jer država postoji radi svojih građana, a ne građani radi banaka."
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