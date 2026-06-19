HDZ: SDP udara na pravosuđe i pokušava porobiti institucije

Katičić je komentirao i DP-ovu Rezoluciju o BiH, kazavši da se između dvije stranke vode pregovori i usuglašava tekst Rezolucije, u interesu hrvatskog naroda u BiH. Podupiremo ravnopravnost svih konstitutivnih naroda u BiH i o tome bi se trebalo raspravljati u BiH i postignuti konsenzus svih triju naroda, kazao je, uvjeren da će tekst Rezolucije biti u korist hrvatskog naroda i očuvanja ravnopravnosti svih. HDZ i DP su ozbiljne stranke i apsolutno sam uvjeren da ćemo iznjedriti rješenje u korist hrvatskog naroda u BiH, poručio je Katičić.