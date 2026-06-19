oštre kritike
HDZ: SDP udara na pravosuđe i pokušava porobiti institucije
Predstavnici Kluba zastupnika HDZ-a u petak su se osvrnuli na objavu predsjednika SDP-a u kojoj navodi da Vrhovni sud, da je SDP na vlasti, ne bi donio odluku koju je jučer objavio, što su iz vladajuće stranke ocijenili udarom na pravosuđe i pokušajem SDP-ova porobljavanja institucija.
Krunoslav Katičić osvrnuo se na objavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića koji je dan ranije ustvrdio da se ne bi dogodilo da Vrhovni sud, da je SDP na vlasti, donese odluku o 'švicarcima' kakvu je donio. „Hajdaš Dončić neprimjerenim i meni neprihvatljivim narativom žele porobljavati institucije, a zašto optužuju HDZ. Takav udar na pravosuđe koji dolazi od predsjednika SDP-a je licemjeran, neodrživ i apsolutno neprihvatljiv i očekujem da ga se pita iz kojeg razloga otvoreno kaže da bi on utjecao na odluke suda”, kazao je.
Naglasio je da je sudska vlast u Hrvatskoj neovisna i samostalno donosi odluke, i svi moramo poštovati njezine odluke. Ovo pokazuje, smatra Katičić, tko je onaj koji želi porobljavanje i utjecaj na sve institucije u Republici Hrvatskoj, a ne da se to prebacuje na parlamentarnu većinu i HDZ. Nedopustivo je da se utječe na hrvatske institucije koje moraju biti i jesu neovisne, poručio je.
Nikola Mažar je najavio da će 16 kandidata koji su ispunili uvjete za kandidaturu za ustavne suce u utorak i srijedu biti saslušani pred nadležnim Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav. „Nakon toga imamo više od tri tjedna do kraja ove sjednice da u političkim razgovorima i dogovorima donesemo odluku i izaberemo tri kandidata, odnosno, kandidatkinje za suce Ustavnog suda i time popunimo jednu od ključnih pravosudnih institucija u RH”, najavio je.
Naglasio je da zabrinjava ponašanje lijeve, radikalne oporbe, kao predsjednika SDP-a koji sve više skreće u radikalizam i koji se ne libi staviti snažan pritisak na pravosuđe i presude, što je, ne samo pokušaj vraćanja u neka mračna vremena kada je Partija bila ta koja je sudila i kada se sudilo po nedemokratskim modelima.
„Očekujem da vidimo želi li lijeva oporba ono što je govorila prilikom prvog pokušaja izbora ustavnih sudaca - da žele neovisne kandidate, s pedigreom, koji imaju struku, znanje, vještinu i kvalitetna životopis - da se kroz razgovore izaberu suci koji nisu pod političkim utjecajem i hoće li to napraviti”, zanima Mažara.
Dodao je i da ćemo vidjeti hoće li SDP pristupiti razgovorima i pregovorima i žele li uistinu da se Ustavni sud RH upotpuni ili ćemo možda vidjeti neki drugi SDP, koji ne želi pregovarati, onaj koji smo čuli po hodnicima da im ne odgovara popunjen Ustavni sud. Podsjetio je da je SDP 'jedini protuustavno djelovao za parlamentarne izbore kada su na silu htjeli predsjednika Republike mimo Ustava predložiti za svoga kandidata za predsjednika Vlade i zahvaljujući hrvatskome narodu to nisu uspjeli'.
Odnos prema pravosuđu od strane lijeve oporbe danas je itekako opasan, i prema Vrhovnome i Ustavnome sudu, i prema Glavnom državnom odvjetništvu RH, i prema svim drugim institucijama koje samostalno i neovisno trebaju raditi, štiteći interese hrvatskih građanki i građana, ali interese RH, poručio je.
Najavio je da će HDZ, sukladno Ustavu, zakonu i Poslovniku Hrvatskog sabora obaviti razgovore sa svim kandidatima i nakon toga ići u pregovore s oporbom kako bi do kraja ove sjednice imali i popunjen Ustavni sud.
Katičić je komentirao i DP-ovu Rezoluciju o BiH, kazavši da se između dvije stranke vode pregovori i usuglašava tekst Rezolucije, u interesu hrvatskog naroda u BiH. Podupiremo ravnopravnost svih konstitutivnih naroda u BiH i o tome bi se trebalo raspravljati u BiH i postignuti konsenzus svih triju naroda, kazao je, uvjeren da će tekst Rezolucije biti u korist hrvatskog naroda i očuvanja ravnopravnosti svih. HDZ i DP su ozbiljne stranke i apsolutno sam uvjeren da ćemo iznjedriti rješenje u korist hrvatskog naroda u BiH, poručio je Katičić.
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