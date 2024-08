I Vučić se oglasio i rekao što misli o Severini: “To govori ponešto o njima”

Podijeli :

F.S./ATAImages/PIXSELL

Aleksandar Vučić predsjednik Srbije gostovao je na televiziji Pink u Srbiji gdje je govorio o aktualnim političkim pitanjima ali i zadržavanju Severine Vučković na granici.

“Iznenadit ću vas sada ovim što ću imati da vam kažem. Ja sam jutros zvao Dačića, probudio ga, da vidim što se događa sa Severinom. On mi je rekao tako je i tako je, i rekao mi da nije privođena, zadržana je na granici dva sata. I ja mislim da je to mnogo glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi moramo da se razlikujemo od njih u svemu. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga tko sluša Thompsonove pjesme. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi”, rekao je Vučić.

“To govori ponešto o njima”

“Zato što je neka pjevačica koja uzgred kaže da je Srbija genocidna država, koja se uzgred razumije u toj jesam li ja diktator ili ne, koja se odlično razumije u to kakvi su Srbi zločinci, ali od Srba voli uzimati pare. Nerijetko dolazi ovdje pa kaže, zamislite, Vučićeva savjetnica bila negdje kod nekoga privatno, pa taj doveo Severinu da pjeva. Da vam iskreno kažem, ne znam šta su radili i ne mogu se ljudima miješati. Ne mogu ja zamjeriti ni svojim gradonačelnicima i direktorima koji objavljuju slike s hrvatskog primorja, to je njihova privatna stvar. To što ja neću, to je moja stvar. I neće me nikada vidjeti tamo, ali to je moja stvar. To je njihova stvar, meni ponešto govori o njima, kao što i njima ponešto govori o meni.” dodao je Vučić.

Podsjetimo, Severina nakon zadržavanja na granici nije ušla u Srbiju a naknadno je poručila da u tu zemlju neće ići dok je na vlasti “diktator Aleksandar Vučić”.

