Vukovar dobiva prigodnu kovanicu, HNB je izdaje u rekordnoj količini

HNB

Savjet Hrvatske narodne banke u utorak je donio odluku o izdavanju prigodne kovanice od dva eura "Grad Vukovar" u sklopu serije "Hrvatski gradovi", s prigodnim motivima Vukovarskog vodotornja i rijeke Dunav, koji predstavljaju grad od osobitoga povijesnog, kulturološkog i simboličnog značenja za RH.

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Prigodna kovanica izdaje se u rekordnoj količini od pola milijuna komada, izvijestili su iz središnje banke.

Savjet je donio i odluku o izdavanju zlatnih numizmatičkih kovanica i srebrne numizmatičke kovanice "Inovacije Ivana Vučetića" u okviru serije numizmatičkih kovanica "Hrvatski inovatori" s prigodnim motivima kojima se predstavljaju lik i djelo Ivana Vučetića, kriminalista te izumitelja daktiloskopije.

Donesena je i odluka o izdavanju zlatnih i srebrnih numizmatičkih kovanica "Hrvatski ovčar" kao dijela serije numizmatičkih kovanica "Autohtona Hrvatska", navodi se između ostalog u njihovom priopćenju.