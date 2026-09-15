Žena pala u nesvijest pred zaključanom Hitnom u Supetru. Gradonačelnica: Ovo je naša stvarnost

"U noći između 5. i 6. rujna, jedna stanovnica našeg otoka srušila se ispred zaključanih vrata Hitne pomoći u Supetru. Unutra nije bilo nikoga. T1 tim hitne medicine bio je na terenu i samo pukom srećom bio je na povratku s druge intervencije pa je stigao za osam minuta, kako nas je obavijestio ravnatelj hitne medicinske službe, koji stavljam u prilogu", napisala je Marković.