Uspon i pad F-35: Od vladara neba do preskupog "letećeg pingvina"

Ono što mediji nisu spomenuli jest da je bila riječ o eksperimentalnom prototipu F-35 bez naprednog borbenog softvera, koji je pritom pri manevriranju bio ograničen na 5,5 G, dok je F-16 mogao izdržati čak 9 G. Čim je F-35 dobio puni borbeni softver, počevši od inačice Block 3F, lako je izlazio na kraj s lovcima četvrte generacije tijekom vježbi. Međutim, ni tada nije pobjeđivao zahvaljujući manevarskim sposobnostima, nego koristeći svoju „nevidljivost“ kako uopće ne bi morao ulaziti u blisku borbu, podsjeća Kornjev.