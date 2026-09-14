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Hrskava salata i u jesen? Evo kako uzgojiti savršene glavice
Dani postaju kraći, a temperature niže. Upravo takvi uvjeti odgovaraju brojnim povrtnim kulturama, među kojima je i kristalka, koja je zbog čvrstih glavica i hrskavih listova odličan izbor za jesenski vrt.
Kristalka pripada glavičastim salatama, ali se od puterice lako razlikuje po debljim, naboranijim i čvršćim listovima. Glavice su kompaktne, a okus blag i osvježavajući. Jedna od njezinih prednosti jest i to što listovi dobro zadržavaju hrskavost i nakon berbe.
Kada je pravo vrijeme za sadnju?
Jesenski uzgoj kristalke može početi već krajem kolovoza, a sadnja se može nastaviti tijekom cijelog rujna, piše Slobodna Dalmacija. Ako je jesen blaga, presadnice se u vrt mogu posaditi i tijekom prve polovice listopada.
Nije moguće odrediti jedan idealan datum za sve vrtove jer mnogo toga ovisi o vremenskim uvjetima, odabranoj sorti i načinu uzgoja. Kod uzgoja na otvorenom prije svega treba pratiti prognozirane temperature, dok se u stakleniku sezona može nešto produljiti.
Za jesensku sadnju vrlo su praktične već uzgojene presadnice. Nakon presađivanja brže se ukorjenjuju i počinju razvijati, što je osobito važno kada se približava hladniji dio godine.
Kristalki treba dovoljno prostora
Želimo li uzgojiti velike i lijepo oblikovane glavice, važno je biljke ne saditi pregusto. Preporučeni razmak iznosi približno 30 puta 30 centimetara.
Tako listovi imaju dovoljno prostora za razvoj, a poboljšava se i cirkulacija zraka između biljaka. To je važno jer se tako smanjuju uvjeti koji bi mogli pogodovati razvoju bolesti.
Prilikom presađivanja treba pripaziti na još jednu čestu pogrešku. Presadnica se ne smije posaditi preduboko. Treba je posaditi otprilike na onu dubinu na kojoj je rasla u posudi. Središnji dio biljke, iz kojeg će izrastati novi listovi, mora ostati iznad površine tla.
Kristalka se može uzgojiti i izravno iz sjemena. Jesenska sjetva obično je primjerena u kolovozu i rujnu, ali pritom treba voditi računa o temperaturi tla. Ako je vrijeme još vrlo vruće, visoke temperature mogu otežati klijanje.
Kakvo tlo voli?
Za dobar rast kristalki je potrebno rahlo, plodno i dobro drenirano tlo koje može zadržati dovoljno vlage, ali nakon zalijevanja ne ostaje dugo natopljeno vodom.
Najviše joj odgovara tlo bogato organskom tvari, s pH vrijednošću između približno 6 i 7. Ako je zemlja teška i zbijena, prije sadnje dobro ju je prorahliti. Struktura vrlo laganog tla može se poboljšati zrelim kompostom ili drugom dobro razgrađenom organskom tvari.
Kod gnojidbe treba biti umjeren. Salata dobro reagira na organska hranjiva, ali pretjerivanje nije potrebno. Posebno treba biti oprezan s dušikom. Prevelika količina dušičnog gnojiva kod jesenskog i zimskog uzgoja može povećati nakupljanje nitrata u listovima.
Najvažnija je stoga uravnotežena gnojidba prilagođena stanju tla. Fosfor je važan za razvoj korijena, dok kalij sudjeluje u brojnim procesima koji utječu na rast i otpornost biljke.
Salatu nemojte uvijek saditi na isto mjesto
Iako salata nema osobito dugu vegetacijsku sezonu i lako se može uklopiti među druge povrtne kulture, nije dobro uzgajati je nekoliko godina zaredom na istoj gredici.
Bolje je primjenjivati plodored, odnosno izmjenjivati biljke iz različitih biljnih porodica. Tako se može smanjiti pritisak pojedinih bolesti i štetnika.
Zalijevanje je ključno za lijepu glavicu
Za kristalku je posebno važna ravnomjerna opskrba vodom. Ako biljka naizmjenično pati od suše, a zatim bude izložena obilnom zalijevanju, to može negativno utjecati na njezin rast i razvoj glavice.
Nakon presađivanja presadnice treba dobro zaliti, a potom pratiti stanje tla. Cilj nije da zemlja neprestano bude mokra, nego da se održava ravnomjerna vlažnost bez duljih razdoblja isušivanja.
Najbolje je zalijevati ujutro i vodu usmjeravati što bliže tlu. Tako listovi kraće ostaju mokri, što može pomoći u smanjenju mogućnosti razvoja bolesti.
Kako se temperature u jesen spuštaju, potreba za vodom postupno se smanjuje. Isparavanje je manje, a tlo dulje zadržava vlagu. Prije zalijevanja zato je najbolje provjeriti stanje zemlje nekoliko centimetara ispod površine.
Što učiniti kada stignu hladne noći?
Kristalka relativno dobro podnosi hladnije vrijeme, ali jači mraz može oštetiti njezine listove. Ako su najavljene vrlo hladne noći, nasad se može zaštititi laganim agrotekstilom.
Takva zaštita štiti biljke od izravne hladnoće i oko njih stvara nešto povoljniju mikroklimu. Kod jesenskog uzgoja zato i jednostavna zaštita može biti vrlo korisna.
Kristalka se može uzgajati i u stakleniku. Ondje, osim na zaštitu od hladnoće, treba paziti i na dovoljnu količinu svjetlosti te odgovarajuću temperaturu. Tijekom toplijih jesenskih dana važno je prozračivanje jer previsoka vlažnost zraka može pogodovati razvoju bolesti.
Kada je kristalka spremna za berbu?
Pravo vrijeme za berbu nastupa kada je glavica dobro oblikovana, kompaktna i čvrsta na dodir. S berbom nije dobro predugo čekati jer biljka može početi izduživati središnji dio i stvarati cvjetnu stabljiku, čime se mijenja i kvaliteta uroda.
Glavica se reže neposredno iznad površine tla. Nakon berbe uklanjaju se oštećeni, zaprljani i vanjski listovi.
Jesenska kristalka stoga je dobar izbor za sve koji žele iskoristiti vrt i nakon završetka ljeta. Odgovaraju joj niže temperature, a uz pravilnu sadnju, umjerenu gnojidbu, ravnomjerno zalijevanje i zaštitu od jačeg mraza može i tijekom jesenskih mjeseci razviti lijepe, čvrste i hrskave glavice.
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