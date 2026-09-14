ČUDESNA DNK
Koliko je naš karakter zapisan u genima? Najveća analiza dosad dala je odgovor
Istraživanje je pronašlo više od 1200 gena povezanih s pet velikih osobina ličnosti, no svaki od njih ima vrlo malen učinak. Znanstvenici objašnjavaju zašto se karakter ne može predvidjeti samo iz DNK.
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Obiteljske fotografije lako otkrivaju fizičke osobine koje se prenose generacijama – boju očiju, oblik lica ili visinu. S osobnošću je, međutim, mnogo složenije.
Najveća genetska analiza te vrste dosad, objavljena u časopisu Nature, proučila je podatke više od milijun ljudi i pronašla više od 1200 gena povezanih s pet velikih osobina ličnosti: ekstrovertiranošću, ugodnošću, savjesnošću, otvorenošću prema novim iskustvima i neuroticizmom.
Drukčija slika
Ipak, glavni zaključak nije da postoji nekoliko gena koji određuju kakvi ćemo biti. Naprotiv, znanstvenici su utvrdili da ne postoji jedan gen za ekstrovertiranost, povučenost, savjesnost ili emocionalnu osjetljivost.
Na osobnost utječe golem broj gena, ali svaki od njih ima vrlo malen učinak. Uz to, njihov se utjecaj neprestano isprepliće s okruženjem u kojem odrastamo i živimo.
Desetljećima su se istraživanja uglavnom oslanjala na jednojajčane blizance, koji dijele gotovo isti genetski materijal. Na temelju tih studija procjenjivalo se da je osobnost oko 50 posto nasljedna, piše Nova.rs.
Suvremena genetska istraživanja, međutim, daju drukčiju sliku.
Kada se promatraju uobičajene genetske varijante kod stotina tisuća ili milijuna ljudi, one objašnjavaju otprilike 5 do 15 posto razlika u osobnosti. To ne znači da je ostatak isključivo posljedica odgoja ili iskustva, već da dio genetskog utjecaja još ne znamo precizno izmjeriti.
Moguće je, primjerice, da neke vrlo rijetke genetske varijante imaju određenu ulogu, ali ih sadašnje velike studije teško registriraju.
Osobnost je djelomično nasljedna, ali genetske formule nema
Znanstvenici upozoravaju i da je pogrešno razmišljati o osobnosti kao o borbi gena protiv okoline. Ta dva čimbenika djeluju zajedno.
Način na koji se geni "uključuju" i "isključuju" može ovisiti o iskustvima, stresu, društvenom okruženju i drugim životnim okolnostima. Zato dvije osobe sa sličnim genetskim predispozicijama ne moraju razviti istu osobnost.
Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je karakter toliko teško predvidjeti samo na temelju DNK.
Nova studija stoga donosi prilično jednostavan zaključak: osobnost jest djelomično nasljedna, ali ne postoji genetska formula koja unaprijed određuje kakva će osoba netko postati.
Naš karakter nastaje iz složene kombinacije tisuća sitnih genetskih utjecaja i svega onoga što nam se tijekom života događa.
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