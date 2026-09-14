ZATVORITE PROZORE
Posebna obavijest za stanovnike osam zagrebačkih kvartova: U utorak ostanite u kućama od 4 do 7
Komarci će se suzbijati metodom hladnog zamagljivanja u više gradskih kvartova, među kojima su Ravnice, Siget, Borongaj, Gajnice i područje Jaruna. Posebne upute dobili su i pčelari
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Tretiranje će se provoditi između 4 i 7 sati, a građanima se preporučuje da u tom razdoblju ne borave na otvorenom te da zatvore vrata i prozore.
Suzbijanje komaraca obuhvatit će Ravnice, Siget, Poljanice, Borongaj, Volovčicu, Donje Svetice i Gajnice te šire područje Jaruna.
Na RSC-u Jarun tretirat će se područje uz Aleju Matije Ljubeka, uključujući obalu jezera Jarun, Otok Univerzijade, Otok Trešnjevka i Otok Veslača.
Pčele trebaju ostati u košnicama
Obuhvaćeno je i zeleno područje oko šume Trokut, omeđeno Alejom Matije Ljubeka, Jarunskom obalom, nasipom potoka Vrapčak i Savskim nasipom.
Poseban apel upućen je pčelarima na područjima na kojima će se provoditi tretiranje. Savjetuje im se da tijekom provođenja mjera pčele drže zatvorene u košnicama.
Za tretiranje će se koristiti preparati koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva.
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