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ZATVORITE PROZORE

Posebna obavijest za stanovnike osam zagrebačkih kvartova: U utorak ostanite u kućama od 4 do 7

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N1 Info
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14. ruj. 2026. 15:53
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PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Komarci će se suzbijati metodom hladnog zamagljivanja u više gradskih kvartova, među kojima su Ravnice, Siget, Borongaj, Gajnice i područje Jaruna. Posebne upute dobili su i pčelari

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Tretiranje će se provoditi između 4 i 7 sati, a građanima se preporučuje da u tom razdoblju ne borave na otvorenom te da zatvore vrata i prozore.

Suzbijanje komaraca obuhvatit će Ravnice, Siget, Poljanice, Borongaj, Volovčicu, Donje Svetice i Gajnice te šire područje Jaruna.

Na RSC-u Jarun tretirat će se područje uz Aleju Matije Ljubeka, uključujući obalu jezera Jarun, Otok Univerzijade, Otok Trešnjevka i Otok Veslača.

Pčele trebaju ostati u košnicama

Obuhvaćeno je i zeleno područje oko šume Trokut, omeđeno Alejom Matije Ljubeka, Jarunskom obalom, nasipom potoka Vrapčak i Savskim nasipom.

Poseban apel upućen je pčelarima na područjima na kojima će se provoditi tretiranje. Savjetuje im se da tijekom provođenja mjera pčele drže zatvorene u košnicama.

Za tretiranje će se koristiti preparati koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva.

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