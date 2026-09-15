najusamljenija kuća na svijetu
Kuća usred ničega godinama intrigira javnost: Oko nje kruže nevjerojatne priče
Daleko od gradske gužve, prometnih čepova, zagađenja i skupih stanarina, mnogi bi poželjeli život u potpunoj izolaciji. No, teško je zamisliti veću samoću od one koju nudi mala bijela kuća na islandskom otoku Ellidaey – jedinoj nekretnini na otoku na kojem danas ne živi baš nitko.
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Ellidaey se nalazi južno od Islanda i dio je arhipelaga Vestmannaeyjar, koji čini 18 otoka. U središtu tog nenaseljenog otoka nalazi se kuća koja je godinama privlačila pažnju upravo zbog svoje nevjerojatne lokacije.
Oko nje su se s vremenom razvile brojne teorije. Neki su tvrdili da je riječ o tajnom skloništu za slučaj zombi apokalipse, drugi da ju koristi vjerska sekta, a pojavila se čak i priča da pripada islandskoj glazbenoj zvijezdi Björk. Ništa od toga, međutim, nije točno, piše Metro.
Kuća sagrađena za lovce
Kuća je izgrađena tijekom 1950-ih, prvenstveno kao sklonište za lovce koji su dolazili na otok. Ellidaey je tada bio zanimljiv zbog velikog broja njorki, čiji je lov na Islandu i Farskim otocima i dalje dopušten.
Iako izgleda kao da je potpuno odsječena od ostatka svijeta, kuća ipak nije bez posjetitelja.
Jedan od poznatijih posjetitelja bio je američki YouTuber Ryan Trahan, koji je 2021. godine ondje proveo 24 sata. Do otoka je stigao nakon nekoliko vožnji brodom, a posljednji dio puta uključivao je plovidbu malim čamcem kroz kamenite vode i gustu maglu.
Dolazak na kopno bio je posebno zahtjevan. Trahan je morao koristiti uže kako bi se popeo uz strmu liticu, što je cijelo iskustvo učinilo još dramatičnijim.
Nema struje ni vodovoda
Unutrašnjost kuće više podsjeća na jednostavnu planinsku kolibu nego na luksuzno utočište. U njoj se nalaze drveni podovi i zidovi te peć na drva.
Navodno nema klasični priključak na struju ni vodovod, ali kuća ima sustav za prikupljanje kišnice. Voda se koristi i za potrebe saune.
Da Trahan nije bio jedini avanturist koji je posjetio ovo neobično mjesto, svjedoči i knjiga dojmova u kući. Prema dostupnim podacima, od njezine izgradnje otok i kuću posjetilo je više od 11.000 ljudi.
Nekad je na otoku živjelo nekoliko obitelji
Ellidaey nije oduvijek bio potpuno napušten. Prije otprilike 300 godina na otoku je živjelo nekoliko obitelji koje su ondje imale jednostavne kolibe.
No tijekom 1930-ih posljednji stanovnici odlučili su napustiti otok. Život u naseljenijim krajevima pružao im je više mogućnosti, dok su se na Ellidaeyju uglavnom morali oslanjati na ribolov i uzgoj stoke.
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