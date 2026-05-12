KRIZA INSTITUCIJA
Rasprava o Mirti Matić produbila prepucavanja lijeve oporbe i HDZ-a oko Ustavnog suda
Tijekom rasprave o Mirti Matić, kandidatkinji predsjednika Republike za predsjednicu Vrhovnog suda, lijeva opozicija i HDZ i u utorak su nastavili s prebacivanjem odgovornosti za blokadu tog imenovanja već 14 mjeseci, kao i s prepucavanjem oko izbora tri suca Ustavnog suda.
"Andrej Plenković i HDZ 14 mjeseci drže sudbenu vlast u stanju privremenosti da bi izvršili svoju želju, a to je njihova većina u Ustavnom sudu. Koristili su izbor predsjednice Vrhovnog suda kao ucjenu da se domognu svoje većine u Ustavnom sudu, što je protuustavno i protuzakonito. Lijeva opozicija je jasno i glasno rekla ne", poručila je Urša Raukar Gamulin (Klub Možemo!) pojašnjavajući zašto Sabor tek sada, više od godinu dana od smrti Radovana Dobronića, raspravlja o prijedlogu kandidata za njegova nasljednika na čelu Vrhovnog suda.
Ovlašteni predlagatelj je predsjednik Republike, koji je od tri kandidata Saboru na imenovanje predložio Mirtu Matić. Iako su inzistirali da se čelnik Vrhovnog suda imenuje u paketu s tri suca Ustavnog suda kojima je još u travnju istekao i produženi mandat, na što lijeva oporba nije pristala i zbog čega je o kandidatima za Ustavni sud odgođeno glasanje, iz HDZ-a su sada najavili da će Matić dobiti njihovu podršku.
"Usprkos tome što je Ustavni sud rekao da se ustavni suci ne mogu birati u paketima, Plenković je djelovao protuustavno. Mi ne blokiramo izbor ustavnih sudaca, blokiramo premijera da on izabere svoju većinu u Ustavnom sudu", dodala je predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić.
Nastavak prepucavanja lijeve oporbe i HDZ-a o odgovornosti
Oporbeni zastupnici pitaju se kako su se za HDZ odjednom stekli uvjeti da se izabere čelna osoba Vrhovnog suda kada su prethodnih mjeseci ponavljali suprotno.
"Nakon 14 mjeseci i sedam srušenih sjednica Odbora za pravosuđe sada lakonski kažu da je kandidatkinja dobra i da će ju podržati. To je ponižavanje institucija za koje su se borili branitelji na koje se Plenković voli pozivati. Mi ćemo podržati Matić, no ni u sadašnjem ni u sljedećem ni u trećem koraku ne pristajemo na ono što je zamislio Plenković da se ruše zakoni i Ustav samo da bi on sa svojim žetonima dobio svevlast u RH. To proći neće", naglasio je SDP-ov Mišel Jakšić najavljujući kako ostaju pri svojoj poziciji da o sucima Ustavnog suda neće glasati u ovom paketu ako se prijedlog tri kandidata stavi ovog petka na glasanje.
Lijevo-liberalna oporba naglašava da će odgovornost za to biti na HDZ-u, dok iz vladajuće stranke lopticu odgovornosti vraćaju natrag njima. Iz HDZ-a oporbene tvrdnje ocjenjuju objedama i zamagljivanjem stvarnosti.
"Mi smo dali suglasnost za sva tri kandidata za Vrhovni sud jer ispunjavaju uvjete, poštovali smo proceduru, a sada prebacivati odgovornost na nas, govoriti o autokraciji i ucjenama je licemjerno. Mi smo odgovorna politička opcija, izglasat ćemo predsjednicu Vrhovnog suda, to je naš doprinos u popunjavanju jedne od dviju institucija koje treba upotpuniti. To je u interesu građana i funkcioniranja države, a sve druge objede su licemjerne i paušalne", uzvratio je HDZ-ov Krunoslav Katičić.
Osvrnuo se i na činjenicu da predsjednik Republike Zoran Milanović nije došao u Sabor kao predlagatelj obrazložiti svoj prijedlog, dodavši kako bi, da je situacija suprotna, oporba već histerizirala, ali sada šuti.
Grmoja i Selak Raspudić neće podržati Matić
Mostov Nikola Grmoja pozvao je zastupnike da se prije glasanja upoznaju sa sadržajem klasificiranog dokumenta koji je dobio kao predsjednik Odbora za pravosuđe, a koji, naglasio je, kompromitira kandidatkinju Matić za obnašanje ove funkcije.
"Sramotno je da netko uopće može raspravljati o kandidatkinji, a da nije vidio taj dokument, a to je zato što odluke očito ne donose po svojoj savjesti i za dobrobit građana nego jer su im to stranački šefovi rekli. Imamo dokument koji utvrđuje da je Matić svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima, a to nije jedina situacija koja ju kompromitira. Njen brat zastupa banke u sporovima protiv građana u slučaju Franak, to je pitanje potencijalnog sukoba interesa. Većina HDZ-SDP-Možemo! će zajedno izglasati takvu kandidatkinju, potvrdili ste da ste na strani banaka, a protiv hrvatskog naroda", kazao je.
Cijeli je ovaj proces jedan vic i to nisu moje riječi već predsjednika Republike, poručila je Marija Selak Raspudić u ime Kluba nezavisnih zastupnika.
"On je javno rekao da je ono što piše u zakonu, institut javnog poziva, vic, i da su se on i Andrej Plenković, prije samog javnog poziva, dogovorili o kandidatkinji, što je već u startu kompromitira. Ako i sama kandidatkinja ne poštuje trodiobu vlasti već ide po blagoslov politike, kako uopće možemo imati suvislu raspravu o ovome, a da pri tome ne ponizimo sami sebe pristajući da budemo akteri u vicu koji priča Zoran Milanović, a na koji se radosno najviše smije Plenković", istaknula je.
Zbog nepoštivanja zakona i procedure, ali i informacija iz klasificiranog dokumenta ni ona neće, najavila je, podržati Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda.
Klub SDSS-a podržat će Martić
Podrška ima iz Kluba zastupnika SDSS-a, kazao je Milorad Pupovac. "Sama činjenica da nemamo predsjednika najvišeg suda je zabrinjavajuća, a sama činjenica da je od toga koga ćemo dobiti na to mjesto važnije tko će više politički profitirati je iznimno zabrinjavajuća. Ova kandidatkinja je prošla nečastan tretman i svi mi koji ćemo dati podršku trebali bismo razmisliti kako prekinuti s dosadašnjom praksom političkog nadmetanja oko izbora predsjednika Vrhovnog suda ili članova Ustavnog suda i s praksom provlačenja kroz katran i perje onih koji nam se iz ovih ili onih razloga ne sviđaju", pozvao je Pupovac.
IDS-ov Dalibor Paus ocijenio je pozitivnim što su vladajući "napokon vidjeli da je povezivanje izbora predsjednice Vrhovnog suda s tri suca Ustavnog suda bilo pogrešno".
"Manje je važno koji su razlozi za to, važno je da se konačno izabere čelna osoba treće, sudbene vlasti", ocijenio je.
Marijana Puljak (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) ustvrdila je da predsjednik Vrhovnog suda nije protokolarna figura. "Kada mjesecima nemate predsjednika Vrhovnog suda, ne nedostaje samo jedna osoba. Nedostaje autoritet institucije. Nedostaje netko tko će predstavljati sudbenu vlast, upozoravati na probleme, ujednačavati praksu i braniti neovisnost pravosuđa pred politikom i javnošću", navela je.
Hrvatska danas nema predsjednika Vrhovnog suda, nema tri ustavna suca, nema glavnog državnog inspektora i sve to istovremeno, naglasila je. Zato se postavlja pitanje imamo li mi zapravo državu ili samo vršitelje dužnosti koji održavaju privid da institucije ove države zaista funkcioniraju, poručila je Puljak.
