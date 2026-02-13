Za programe hrvatske nacionalne manjine 2, 2 milijuna eura, najviše za Hrvate u Srbiji

Za potporu projektima i programima hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država, Hrvatska je u ovoj godini osigurala isti iznos kao i prošle, 2, 2 milijuna eura, javni natječaj za prijavu tih projekata i programa raspisao je Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske.
Manjinske organizacije (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice) prijaviti ih mogu zaključno do 16. ožujka.
Prioritetno mogu prijaviti programe i projekte iz kulture, obrazovanja i znanosti, ali i sporta, turizma te ostalih područja koja su od interesa za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje položaja hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu te razvijanje odnosa s domovinom.
S obzirom da je ukupan raspoloživi iznos jednak onome iz prošle godine, jednaki su i iznosi koji su namijenjeni manjinskim organizacijama po pojedinim državama.
Najviše sredstava, 625.000 eura, namijenjeno je organizacijama hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, potom onima u Sloveniji (325. 000 eura), Austriji i Mađarskoj (po 275. 000 eura) te Crnoj Gori (200.000 eura).
Manjinskim organizacijama iz Rumunjske, Kosova, RS Makedonije i Italije, odnosno njihovim programima i projektima, namijenjeno je po 85.000 eura, onima iz Slovačke 60.000 eura, iz Češke 55.000 eura, a onima iz Bugarske 40. 000 eura.
Za razliku od prošle godine, kada je najniža potpora po pojedinom projektu, odnosno programu, iznosila 400 eura, ove godine iznosi sto eura više, dakle 500 eura. Najviša ne može biti viša od ukupnog iznosa koji je raspoređen organizacijama u pojedinoj državi.
Jedan prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na javni natječaj koji je dostupan na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda.
