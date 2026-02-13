Božo Kovačević: Europa uzvraća udarac Americi

Gost naše Nine Kljenak u Novom dan bio je Božo Kovačević, vanjskopolitički analitičar, bivši diplomat i nekadašnji hrvatski veleposlanik u Rusiji. Razgovarali su o sastanku čelnika u Belgiji, potom i o Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, a na početku su komentirali posjet predsjednika Milanovića Gruziji.
"Predsjednik je s jedne strane u pravu - doista je EU previše birokratizirana. On nastavlja sa svojom kritikom načina funkcioniranja Europske unije. Mislim da je u redu da je izrazio solidarnost s Gruzijom. EU je bila nekorektna prema Gruziji po mom mišljenju", rekao je Kovačević koji je komentirao i poruku Plenkovića da je Milanović, kad je već tamo, mogao "skoknuti" i do Ukrajine.
"Mogao je i predsjednik onda njemu reći, da kad već priča o tome, da mogu riješiti i pitanje ambasadora. Takve razmjene doskočica nisu produktivne. Njih dvojica bi trebali sjesti i dogovoriti zajedničku politiku i prema Ukrajini i prema Gruziji", smatra Kovačević.
Sastanak čelnika EU-a u Belgiji
Komentirao je i sastanak europskih čelnika u Belgiji na kojem se između ostalog priča i o produbljivanju jedinstvenog tržišta Europske unije.
"Sve što su Kosta i von der Leyen rekli već je odavno na dnevnom redu. Konačni dogovor ovisi ako to zemlje članice žele. Ovaj sastanak je bio pripremni sastanak", smatra Kovačević i dodaje:
"Meni se čini da će prepreka daljnjoj integraciji biti izostanak europskog Ustava. Upravo taj način odlučivanja, u kojem je europsko Vijeće posljednja instancija, to je ono što onemogućuje transformaciju EU-a prema jasno definiranom igraču u sustavu međunarodnih odnosa koji može donositi autonomne odluke", kaže Kovačević.
Sigurnosna konferencija u Münchenu
Kovačević se osvrnuo i na tradicionalnu sigurnosnu konferenciju koja se održava u Münchenu.
"Ako se bude odvijala u skladu s onim što piše u brošuri onda će to biti antiamerička konferencija. Prošle godine je to bila američka konferencija protiv Europe, a sad Europa uzvraća udarac. Nedvojbeno je da je ova konferencija u znaku iskazivanja spremnosti Europe da se odmakne od Amerike", rekao je Kovačević.
Uspostavljanje diplomatskih odnosa Europe s Rusijom
Kovačević je rekao i da misli kako je velika greška i Amerike, u vrijeme Bidena, i Europske unije bila odluka da se prekine svaki diplomatski angažman s Rusijom, nakon početka agresije na Ukrajinu.
"Odlukom da se s Putinom ne pregovara, de facto, su Amerika i Europa objavile rat Rusiji. Europa je prva kolateralna žrtva rata u Ukrajini i suočava se s posljedicama svoje nezrele politike koja je u pogledu vanjsko-političkih ciljeva bila u potpunosti podređena Americi. Slijedeći američke ciljeve, Europa je sebe dovela u probleme i mislim da je odluka da sada uđe u diplomatski dijalog s Rusijom pametna odluka", zaključio je Kovačević.
