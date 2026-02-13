Božo Kovačević: Europa uzvraća udarac Americi

"Odlukom da se s Putinom ne pregovara, de facto, su Amerika i Europa objavile rat Rusiji. Europa je prva kolateralna žrtva rata u Ukrajini i suočava se s posljedicama svoje nezrele politike koja je u pogledu vanjsko-političkih ciljeva bila u potpunosti podređena Americi. Slijedeći američke ciljeve, Europa je sebe dovela u probleme i mislim da je odluka da sada uđe u diplomatski dijalog s Rusijom pametna odluka", zaključio je Kovačević.