Za sve skupine vozila otvorene A6, A7, cesta kroz Gorski kotar i Krčki most

Za sve skupine vozila otvorene su autoceste A6 Rijeka-Zagreb i A7 Rupa-Rijeka-Šmrika, te državna cesta kroz Gorski kotar kao i Krčki most, poručuju u nedjelju ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog jakog vjetra zabrane su na pojedinim cestama u priobalju.

Na autocesti A1 samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak je državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca.

Kolnici su mokri i skliski mjestimice na istoku Hrvatske pa HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.