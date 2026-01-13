osvrt na prošlu godinu
Tomašević otkrio planove za 2026. godinu: Povećat ćemo naknadu za novorođenčad na 800 eura
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić u utorak su se na konferenciji za medije osvrnuli na aktivnosti grada u 2025. godini kao i planovima gradske vlasti u 2026. godini
U društvu predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, Mateja Mišića, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak se na konferenciji za medije osvrnuo na 2025. godinu.
Mišić je naveo da su u gradskoj skupštini održali šest skupština nakon lokalnih izbora u svibnju i donijeli 341 akt.
GUP najvažnija odluka u mandatu
„Na sjednici u rujnu, kao najvažniju odluku u čitavom mandatu, donijeli smo novi GUP. Nakon godina nereda u Gradu Zagrebu napokon se uvode red i pravila. Kod SDP-ovih inicijativa u rebalansu satnica za pomoćnike u nastavi povećana je s 8,25 eura na 9,08 eura bruto. Poslali smo vrlo jasnu poruku koliko su nam važni i koliko cijenimo rad pomoćnika u nastavi. U listopadu je, na inicijativu SDP-a, uvedena nova naknada, tzv. dežurstvo, za osobe s invaliditetom koje su korisnici usluge organiziranog stanovanja“, istaknuo je Mišić.
Dodao je da Gradska skupština osigurava pravednu naknadu za osobe s invaliditetom, iako takva naknada ne postoji na državnoj razini. Naglasio je i da je SDP odgovoran za sufinanciranje dioptrijskih naočala za djecu mlađu od 18 godina u iznosu od 40 eura za korisnike socijalne skrbi.
„Cilj nam je da to ne bude samo socijalna mjera, već da je sljedeće godine uvedemo za svu djecu, njih oko 28 tisuća. U tijeku je i javno savjetovanje za povećanje naknade za novorođenčad sa 600 na 800 eura. Kada sam prije četiri godine dobio dijete, naknada je iznosila oko 200 eura. Sada je trostruko veća, a promjenom odluke ujednačena je naknada za svu djecu“, naveo je predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić, a prenosi Tportal.
Smeće i promet
Mišić je naveo da su dvije ključne teme za građane gospodarenje otpadom i promet.
„Drago mi je da smo u novu godinu ušli s te dvije teme. Plan gospodarenja otpadom je u javnoj raspravi koja traje do početka ožujka, a u području prometa otvoren je prvi parking ‘ride’ sustav. Vjerujem da ćemo u novoj godini posvetiti više truda i energije tim dvjema temama koje izravno utječu na život građana.“
Tomašević: S medijima smo razgovarali četiri puta tjedno
Tomašević je započeo konferenciju za medije navodeći da su on i suradnici bili dostupni medijima u prosjeku četiri puta tjedno, nazvavši to presedanom među lokalnim vlastima.
„Imali smo 3191 novinarski upit putem e-maila, a ako gledamo telefonske upite i one putem WhatsAppa, bilo ih je dvostruko više. Što se tiče 2025. godine, GUP je najvažnija odluka donesena na moj prijedlog. Takva se odluka ne donosi u jednom mandatu, nego kroz više mandata, i smatram da je ona najteža i najdalekosežnija. Vidjeli smo različite pritiske“, sažeo je Tomašević.
Naglasio je i da su kapitalna ulaganja u gradnju i dogradnju objekata povećana, posebno u škole, vrtiće (sedam novih u 2025. godini), sportske i kulturne objekte. Istaknuo je i radove na Paromlinu, Domu sportova i bazenima Špansko.
„Završili smo 22 projekta osnovnih i srednjih škola, otvorili nove škole u Jakuševcu i Ježdovcu te započeli gradnju novih škola u Laništu“, nabrojio je Tomašević.
