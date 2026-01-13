„Na sjednici u rujnu, kao najvažniju odluku u čitavom mandatu, donijeli smo novi GUP. Nakon godina nereda u Gradu Zagrebu napokon se uvode red i pravila. Kod SDP-ovih inicijativa u rebalansu satnica za pomoćnike u nastavi povećana je s 8,25 eura na 9,08 eura bruto. Poslali smo vrlo jasnu poruku koliko su nam važni i koliko cijenimo rad pomoćnika u nastavi. U listopadu je, na inicijativu SDP-a, uvedena nova naknada, tzv. dežurstvo, za osobe s invaliditetom koje su korisnici usluge organiziranog stanovanja“, istaknuo je Mišić.