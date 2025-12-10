Zagrebačka policija provela izvanrednu akciju nadzora dostavnih vozila

Izvanredna akcija nadzora dostavnih vozila provedena je s ciljem podizanja razine sigurnosti u prometu kao i sprječavanja najtežih prometnih prekršaja, javlja zagrebačka policija
Oglas
U ponedjeljak 8. i utorak 9. prosinca na području Policijske uprave zagrebačke, odnosno području Grada Zagreba, provedena je preventivno-represivna akcija nadzora dostavnih vozila.
Akcija je provedena s ciljem podizanja razine sigurnosti u cestovnom prometu kao i sprječavanja najtežih prometnih prekršaja.
Nepropisno parkiranje
Policijski službenici su, unatoč činjenici da i prometno redarstvo Jedinice lokalne samouprave ima ovlast sankcioniranja takvih prekršaja te postupa po identičnim prekršajima, proveli ciljani nadzor nad kratkotrajnim nepropisnim parkiranjem dostavnih vozila na prometnicama užeg gradskog područja.
Nadzor je bio usmjeren na vozila koja zaustavljanjem i parkiranjem na nedopuštenim mjestima ometaju normalan tok prometa te ugrožavaju sigurnost ostalih sudionika u prometu.
Utvrđena 63 prekršaja
Tijekom provedbe akcije utvrđena su 63 prekršaja nepropisnog parkiranja, suprotno odredbama članka 78. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, osobito na mjestima na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, kao i na udaljenostima manjim od propisanih u odnosu na raskrižja, pješačke prijelaze i javni prijevoz.
Zagrebačka policija najavljuje da će i u narednom vremenu nastaviti s provođenjem ovakvih i sličnih nadzora s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti cestovnog prometa.
"Molimo sve vozače, osobito dostavnih vozila, da poštuju prometne propise i ne parkiraju na način kojim ometaju prometovanje drugih vozila i ugrožavaju sigurnost pješaka", objavili su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas