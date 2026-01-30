Zagrebačka skupština nije prihvatila niti jedan oporbeni prijedlog

Navedeno je da do 31. prosinca 2025., dokaze o namjenskom korištenju sredstava nisu dostavila 233 korisnika novčane pomoći te je stoga bilo potrebno izmijeniti Zaključak na način da se onima koji nisu dostavili dokaze o namjenskom korištenju sredstava u roku od godine dana od dana isplate, omogući da ih dostave u roku od šest mjeseci od dana završetka radova, odnosno provedene obnove, a najkasnije do 31. prosinca 2030.