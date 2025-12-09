Zagrebački holding ima dva nova člana Nadzornog odbora

Josip Tica redoviti je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dugogodišnji član glavnog odbora Hrvatskog ekonomskog društva i urednik znanstvenog časopisa Ekonomski pregled. Tijekom karijere bio je član nadzornih odbora Croatia osiguranja i Državnih nekretnina, kao i član upravnih vijeća REGOS-a i Visoke poslovne škole Zagreb.