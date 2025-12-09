Holding otkrio kada se ponovno otvara tržnica na Dolcu

Podsjećaju da su nakon pada dijela žbuke sa stropa Hale tržnice Dolac krajem listopada, počeli radovi hitne sanacije koji su proteklih tjedana izvođeni prema Projektu hitnih mjera. Radovi su završili u planiranom roku, a Zagrebački holding u utorak je dobio potvrdu građevinske inspekcije da su se stvorili uvjeti za ponovno otvaranje Hale.