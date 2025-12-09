Holding otkrio kada se ponovno otvara tržnica na Dolcu

Nakon uspješno obavljenih radova hitne sanacije, unutarnja Hala tržnice Dolac otvara se u četvrtak, priopćio je Zagrebački holding, navodeći da je Državni inspektorat u utorak dao pozitivno mišljenje o izvedenim radovima.
U Holdingu kažu da će tijekom srijede završiti sve pripremne radnje za otvaranje hale u četvrtak, 11. prosinca.
Podsjećaju da su nakon pada dijela žbuke sa stropa Hale tržnice Dolac krajem listopada, počeli radovi hitne sanacije koji su proteklih tjedana izvođeni prema Projektu hitnih mjera. Radovi su završili u planiranom roku, a Zagrebački holding u utorak je dobio potvrdu građevinske inspekcije da su se stvorili uvjeti za ponovno otvaranje Hale.
"Otvaranjem Hale zaokružuje se redovan režim rada zakupaca na tržnici Dolac, što građanima omogućuje kupnju punog asortimana živežnih namirnica, kao i prije privremenog zatvaranja Dolca", poručili su iz Zagrebačkog holdinga.
Marin Rončević, voditelj Tržnica Zagreb - podružnice Zagrebačkog holdinga rekao je da tijekom srijede očekuje da će završiti sve pripremne radnje za ponovno otvaranje Hale, gdje će građani od četvrtka ponovno moći naći svoje poznate prodavače.
Što se tiče vanjskog prostora tržnice Dolac, do daljnjega ostaje na snazi trenutni razmještaj zakupaca. Prodavači s gornje plohe Tržnice Dolac smješteni su u ulici Pod zidom, na Splavnici te na početku Tkalčićeve ulice.
Prodaja cvijeća nalazi se na Trgu bana Jelačića, ribarnica i mliječni dio ostaju u svojim prostorima, a u unutarnjoj Hali nastavit će s radom svi zakupci koji prodaju živežne namirnice na nultom katu. Troje zakupaca s polukata Hale premjestit će se u dostupne prostore izvan polukata.
Nakon radova hitne sanacije, slijedi izrada projekta cjelovite obnove te rekonstrukcija Tržnice Dolac u narednom periodu, najavili su iz Zagrebačkog holdinga.
