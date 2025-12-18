Velika promjena u pojedinim taksijima: Vozači od sada mogu imati kamere u vozilu

Hrvatska je među prvima u EU koja je implementirala ovu funkciju, a cilj je osigurati transparentnost i povećati povjerenje među korisnicima i vozačima
Uber je lansirao novu funkciju integracije tzv. “dashcam” auto kameru osmišljenu kako bi dodatno unaprijedila sigurnost vozača i korisnika. Najnovija funkcija omogućuje vozačima da u Uber Driver aplikaciji registriraju svoje vlastite kamere (BYOD - Bring Your Own Dashcam) te da po potrebi sigurno podijele snimku s Uberovim timom za podršku u slučaju sigurnosnog incidenta.
Odmah nakon što se korisniku dodijeli vozač s registriranom kamerom, korisnik će u aplikaciji dobiti obavijest da je vozilo opremljeno dashcam kamerom. Korisnici koji ne žele da se njihova vožnja snima mogu besplatno otkazati vožnju unutar standardnog vremenskog okvira.
"U Uberu smo svjesni naše odgovornosti da svaka vožnja bude što sigurnija. Ponosni smo što predvodimo industriju ovom novom funkcijom registracije dashcam kamera, koja pokazuje kako se tehnologija može koristiti za podizanje sigurnosnih standarda za sve korisnike Uber aplikacije“, izjavio je Marcin Moczyróg, generalni direktor Ubera za Srednju i Istočnu Europu.
Hrvatska je među prvima u EU koja je implementirala ovu funkciju, a cilj je osigurati transparentnost i povećati povjerenje među korisnicima i vozačima. Mnogi vozači ističu da im mogućnost sigurne registracije i dijeljenja snimki putem aplikacije pruža dodatnu sigurnost, jer vjeruju da će njihova perspektiva biti ispravno zastupljena u slučaju pregleda određenih situacija.
Iz Ubera također navode kako nastavljaju razvijati sigurnosne funkcionalnosti kako bi korisnicima platforme pružio još sigurnije iskustvo. Također, kako bi se osigurala usklađenost s lokalnim zakonodavstvom, Uber uvodi dosljedan i pravno utemeljen okvir za upravljanje videozapisima s auto kamera. To uključuje jasnu komunikaciju s korisnicima, zaštitu podataka i sigurnosne mjere za dijeljenje snimaka isključivo u slučajevima sigurnosnih incidenata.
Zaštita podataka i privatnosti
Svi podaci s auto kamera koje Uber zaprimi obrađuju se u skladu s Uberovim strogim standardima privatnosti i svim relevantnim zakonima, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Vozač, kao vlasnik kamere, smatra se voditeljem obrade podataka, što znači da je odgovoran za snimke koje kamera zabilježi. Uber ima pristup snimci isključivo ukoliko je vozač odluči podijeliti s platformom nakon sigurnosnog incidenta te r primjenjuje niz zaštitnih mjera pri obradi takvog materijala, uključujući obavještavanje korisnika o registriranoj kameri i ograničavanje pristupa snimkama isključivo na specijalizirani sigurnosni tim.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
