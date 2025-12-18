Velika promjena u pojedinim taksijima: Vozači od sada mogu imati kamere u vozilu

Svi podaci s auto kamera koje Uber zaprimi obrađuju se u skladu s Uberovim strogim standardima privatnosti i svim relevantnim zakonima, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Vozač, kao vlasnik kamere, smatra se voditeljem obrade podataka, što znači da je odgovoran za snimke koje kamera zabilježi. Uber ima pristup snimci isključivo ukoliko je vozač odluči podijeliti s platformom nakon sigurnosnog incidenta te r primjenjuje niz zaštitnih mjera pri obradi takvog materijala, uključujući obavještavanje korisnika o registriranoj kameri i ograničavanje pristupa snimkama isključivo na specijalizirani sigurnosni tim.