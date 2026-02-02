doček rukometaša
Konferencija lijeve oporbe, Benčić: Možda i najteži dan za hrvatsku demokraciju u postratnom periodu
Stranke Možemo!, SDP, Glas, Centar i Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom najavile su press konferenciju, a zbog okolnosti oko dočeka rukometaša u Vladinom aranžamnu na središnjem zagrebačkom Trgu danas u 18 sati.
Na konferenciji će govoriti zastupnice i zastupnici Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak i Dalija Orešković.
Prva se obratila Sandra Benčić.
"Okupili smo se danas da bi prenijeli poruku da je danas osobito težak, ako ne i najteži dan za hrvatsku demokraciju u postratnom periodu. Danas smo svjedočili potpuno neprihvatljivom instucionalnom nasilju i ustavnom udaru koji je izveo Andrej Plenković i njegova Vlada nad diobom vlasti i nad propisanom autonomijom lokalne samouprave", započela je liderica Možemo.
"Ova operacija namještena je od strane HDZ-a", dodala je i napomenula da su danima unaprijed dogovarani detalji dočeka, uključujući izvođače i pjesme koje će na njemu biti.
"Nakon toga dolazi poruka HRS-a da odbijaju doček ako na njemu nema Thompsona i tada se događa ono što je Thompson najavio 27.12., a to je da je pozvao na rušenje legitimne vlasti u Gradu Zagrebu. Tom pozivom mu se pridružio tko? Andrej Plenković. Tim činom protivno zakonu i protivno Ustavu preuzimaju organizaciju u glavnom gradu znajući da postoji odluka Skupštine da netko tko više ustaški pozdrav - ne može nastupati u Zagrebu. Svjestan toga kreće u organizaciju i paralelno s time instrumentalizira, osim sportaša i policiju", rekla je.
Dodaje:
"Policija je danas na Trgu ometala redare da rade svoj posao. Policija je sudjelovala u provedbi protuzakonite odluke Vlade. Protuzakonite i s obzirom na Zakon o javnom okupljanju, ali i s aspekta dozvole Grad Zagreba, kao i s aspekta poštivanja odluke lokalne samouprave", rekla je i nadodala:
"Policija je danas bila i u stranačkim prostorijama Možemo pod opravdanjem da smo ih mi pozvali jer da imamo prijetnje. Mi smo im jasno rekli "nemamo prijetnje" jer ih nismo imali. Nakon toga je išla nova priča - da je bila dojava o bombi. Pitali smo tko je dojavio - nisu bili sigurni. Kad sam pitala pitanje, ako morate evakuirati nas, zašto niste evakuirali ostale građane u zgradi, rekli su da to nije potrebno. Pristali smo na to da izađemo van i naravno - nije bilo napravi u samoj stranci. Nakon toga, isto je provedeno u gradskoj upravi", rekla je Benčić.
"Nakon što su,pale sve maske i nakon što je apsolutno vidljivo tko je Andrej Plenković i na koji način koristi represivni aparat i na koji način svjesno krši Ustav i zakon, možemo reći da imamo Vladu koja djeluje potpuno izvan Ustava i Zakona. Pozivamo Ustavni sud da se očituje o nikad dosad viđenom kršenju načela diobe vlasti i autonomije lokalne samouprave, ali i instrumentalizaciji represivnog aparata", rekla je.
Napomenula je i sljedeće.
"Plenković koji je svojedobno zabranjivao MPT-a na Trgu i predsjednik stranke koja je svojedobno plaćala MPT-u da ne pjeva, Andrej Plenković je ujedno i predsjednik stranke koja je spremna kršiti i zakon i Ustav da bi ga dovela na Trg. Zašto to govorim?
Zato da bi vidjeli, a sad je jasno, kako se ponaša politički oportunist i autokrat koji ne drži ni do Ustava ni do zakona, niti do volje građana i koliko se to dobro vidi kad s druge strane imate Tomislava Tomaševića koji se drži svega toga i odluka Gradske skupštine. Ponekad je ispravne odluke jako teško donositi, ali po tome se poznaju političari. Plenković je ponovno kukavica, ali on je i netko tko nije smio nikad doći na vlast ako je spreman ovako djelovati van zakona. Ponavljam - ovo je napad na Grad Zagreb i višestranačje kao takvo", rekla je.
Sljedeća se obratila Anka Mrak Taritaš.
"Andrej Plenković je danas sa svojom koalicijskom vladom bacio Ustav na pod, pljunuo na njega, ritualno ga izgazili i na kraju ga - zapalili. To je danas učionio i tog moramo biti svjesni. U hrvatskoj će povijesti 2. veljače 2026. biti zapamćen kao dan kad HDZ-u, osuđenoj stranci, više ništa nije sveto", rekla je zastupnica.
Uskoro više...
