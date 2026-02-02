Dodaje:



"Policija je danas na Trgu ometala redare da rade svoj posao. Policija je sudjelovala u provedbi protuzakonite odluke Vlade. Protuzakonite i s obzirom na Zakon o javnom okupljanju, ali i s aspekta dozvole Grad Zagreba, kao i s aspekta poštivanja odluke lokalne samouprave", rekla je i nadodala:



"Policija je danas bila i u stranačkim prostorijama Možemo pod opravdanjem da smo ih mi pozvali jer da imamo prijetnje. Mi smo im jasno rekli "nemamo prijetnje" jer ih nismo imali. Nakon toga je išla nova priča - da je bila dojava o bombi. Pitali smo tko je dojavio - nisu bili sigurni. Kad sam pitala pitanje, ako morate evakuirati nas, zašto niste evakuirali ostale građane u zgradi, rekli su da to nije potrebno. Pristali smo na to da izađemo van i naravno - nije bilo napravi u samoj stranci. Nakon toga, isto je provedeno u gradskoj upravi", rekla je Benčić.