Zaposlenima u zagrebačkim vrtićima veća osnovica za obračun plaće za 6,8 posto

Djelatnicima dječjih vrtića Grada Zagreba osnovica za obračun plaće uvećana je za 6,8 posto te iznosi 1.075,94 eura bruto, primjenjuje se na plaći za siječanj, a ugovorena su i dodatna prava, doznaje se u Gradskoj upravi.
Posljednjim, IX. dodatkom Kolektivnom ugovoru, ugovorena su i dodatna prava - jubilarna nagrada za navršenih pet godina rada u predškolskim ustanovama Grada Zagreba te pravo na plaćeni dopust za prilagodbu novoupisanog djeteta u vrtić, kao i za polazak djeteta u prvi razred osnovne škole..
Tako će primjerice osnovna bruto plaća odgojitelja sa završenom visokom stručnom spremom i 20 godina radnog staža iznositi 2.532,76 eura. U slučaju da je riječ o odgojitelju iz Zagreba s dvoje djece i 20 godina staža, neto primanje iznosi oko 1.863 eura. U slučaju da odgojitelj ima status mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika, plaća se dodatno uvećava.
Također se napominje da radnici dječjih vrtića ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu za prehranu u neto iznosu od 100 eura.
Iz Sindikata odgoja i obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK), koji je s Gradom potpisao Dodatak Kolektivnom ugovoru, navode da su tim povećanjemu plaće u dječjim vrtićima za sva radna mjesta porasle značajno iznad zakonski propisanih plaća.
Predsjednica SOMK-a Božica Žilić navodi da je u gradskim vrtićima oko 7400 zaposlenih, a najveći dio zaposlenih, njih oko 6000, čine odgojno-obrazovni radnici - odgojitelji i stručni suradnici.
Navodi da su plaće u zagrebačkim vrtićima veće u odnosu na sustav osnovnih škola od 200 do 400 eura u bruto iznosu, a što se tiče odgojitelja od 300 do 350 eura veće u odnosu na učitelje u osnovnim školama.
U usporedbi s drugim hrvatskim gradovima, Žilić kaže da Grad Zagreb trenutno prednjači po plaćama u dječjim vrtićima u odnosu na druge gradove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
