Poznati odvjetnik
Miljević o dokumentu o Mirti Matić: Glavna tema bi trebala bi biti nešto drugo
Odvjetnik Veljko Miljević bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda.
Na sjednici Odbora za pravosuđe održanoj u ponedjeljak saslušano je troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda - Aleksandra Maganić, Mirta Matić i Šime Savić.
"Protiv mene se nikada nije vodio niti jedan postupak, ni kazneni ni etički", poručila je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Mirta Matić odgovarajući na pitanja pred saborskim Odborom za pravosuđe o napisima da je kao sutkinja odavala informacije iz istrage.
Veljko Miljević komentirao je kandidatkinju Mirtu Matić koju podržava predsjednik Republike Zoran Milanović: "Tvrdi da je u tom postupku bila pozvana kao građanin, ali vi kao građanina nećete nekoga pozivati 10 godina, to je postupak koji je star četiri godine. Moralo je doći do faze u kojoj taj postupak više nije tajan. Po zakonu se istraga ne može voditi dulje od godinu i pol dana. Treba vidjeti u kojoj je fazi taj postupak jer od faze podizanja optužnice taj postupak ne može biti tajan."
"Govori se da je ona u tom postupku svjedok. Netko je ocijenio da može biti svjedok i da nije počinila kazneno djelo. Ne mora se za ovaj dio voditi u tom postupku bilo što ako je utvrđeno protiv nje", dodao je.
"Onaj tko je klasificirao dokument, može ga i deklasificirati"
Je li dokument koji je na zahtjev Nikole Grmoje pod oznakom tajno i klasificirano Odboru za pravosuđe i Grmoji dostavio USKOK, sada tema na kojoj se kompromitira izbor predsjednice Vrhovnog suda?
"Ovo je postala glavna tema, a glavna tema bi trebala biti nešto drugo. U stepenici više ja ne bih razgovarao o programu po kojem bi bilo vidljivo je li netko sposoban voditi Vrhovni sud nego je li taj kandidat sposoban za ono što je potrebno za uspješno funkcioniranje Vrhovnog suda, a to je odnos Vrhovnog suda prema drugim najvišim tijela državnih vlasti, prema Saboru, DORH-u. To treba ovdje ispitivati, čini mi se da o tome ovdje nije bilo ništa. Nije Grmoja tražio da mu netko klasificira dokument nego da mu dostave podatke. Je li mu dostavio USKOK? Do jučer sam mislio da mu je dostavio glavni državni odvjetnik. Netko je u tom dokumentu dostavio te podatke, ali ih je klasificirao. Onaj koji ga je klasificirao može ga i deklasificirati", odgovorio je Miljević.
Hoće li taj dokument biti dostupan javnosti? "Mislim da hoće. Ako je saborski Odbor za pravosuđe to zatražio za potrebe izbora najviše funkcije u pravosuđu, taj podatak mora doći deklasificiran. Onaj tko je klasificirao, taj ga mora i deklasificirati."
"Kod glavnog državnog odvjetnika nema sudjelovanja u tom postupku. On ima odnos sa saborskim Odborom za pravosuđe. Može objasniti da je on smatrao, kada je zatražen taj podatak, da bi on trebao taj podatak zaštititi od neovlaštenih osoba, to je stvar procjene. On nije u nekom problemu. Problem nastaje kada kaže da ga je klasificirao i klasificiram ga i dalje. Na temelju čega? Kome ne želiš reći sadržaj tog dokumenta?", dodao je Miljević.
Odvjetnik smatra da nitko ne bi radio probleme da Zoran Milanović nije rekao da će Mirta Matić imati njegovu podršku: "Čuđenju nije bilo kraja jer se pročulo da je Matić razgovarala i s predsjednikom Vlade. Ne znam zašto nije primio Šimu Savića, premijer tu selektivno radi. Dostavljanje ovakvih podataka nakon što je predsjednik Republike izjavio da ona je njegova kandidatkinja, nakon što je dobila dva pozitivna mišljenja, ju je izvrglo na "streljanu"."
Komentirao je i uhićenje bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića: "Tu je malo škakljiviji teren - kako se nekoga tko je šest godina na čelu Inspektorata razrješava dužnosti par sati prije njegovog uhićenja."
