BEZ POTVRDE IZ KIJEVA

Kremlj: Osvojili smo Pokrovsk!

author
Hina
|
01. pro. 2025. 22:25
Pokrovsk
IRYNA RYBAKOVA / AFP

Ruska vojska zauzela je ukrajinski rudarski grad Pokrovsk u istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Nije bilo potvrde iz Kijeva.

Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susjednom Harkivu.

Tvrdnje se nisu mogle neovisno provjeriti, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom posjeta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkivu.

Promatrači sugeriraju da bi ruska objava vojnih osvajanja mogla biti tempirana prije očekivanog posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.

Teme
pokrovsk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

