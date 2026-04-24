STANISLAVA LAGINJA
Zašto bolnice uplaćuju novac jednoj privatnoj udruzi?
Prije nekoliko dana HUBOL je uputio pismo u kojem upozorava da se iz javnog zdravstva u Udrugu poslodavaca u zdravstvu godišnje odlijevaju stotine tisuća eura te da dio bolnica i domova zdravlja odbija otkriti točne iznose uplata u posljednjih pet godina.
Iz HUBOL-a (Hrvatska udruga bolničkih liječnika) su tada upozorili na netransparentno trošenje javnog novca, prozvali konkretne ustanove koje nisu dostavile tražene podatke i doveli u pitanje opravdanost financiranja udruge ravnatelja.
UPUZ (Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske) je nakon toga optužio HUBOL da ih da koče reforme i štite uske cehovske interese, a istodobno prešućuju milijunske prihode Hrvatske liječničke komore. U N1 studio uživo o tome je s Ninom Kljenak razgovarala Stanislava Laginja iz HUBOL-a.
“Ovdje se radi o novcu koji je mogao biti namijenjen za liječenje pacijenata, dobrobit zdravstvenih radnika, za bilo koju drugu dobrobit u zdravstvenom sustavu. Svake godine skupljamo novac za prijenosne inkubatore, pomoć bolnicama...
Mi smo sasvim slučajno došli do podatka gdje odlazi veliki dio javnog novca. Jedan kolega je tražio edukaciju od svoje bolnice, nije je mogao dobiti jer nema novca. Otišao je pogledati na što sve njegova bolnica troši novac I našla se tu jedna članarina koja je upala u oko. Tako smo mi malo po malo počeli gledati I tražiti iz kojeg razloga jednoj interesnoj, privatnoj udruzi ravnatelja uplaćuje novac. Zašto bi jedan bolnički sustav uplatio novac jednoj privatnoj udruzi?"
Laginja je iznijela i podatke. Upozorava da 10 bolnica nije htjeli ni odgovoriti na pitanje na što se novac troši.
"Pregledali smo 170 bolnica, 145 bolnica je član te udruge, čekamo odgovor još 20 bolnica jer nismo mogli naći transparenta financijska izvješća. a 10 bolnica je odbilo dati podatak na što troše javni novac, to je najviše zabrinjavajuće."
"Ovdje je nebitno kako se ta udruga zove, je li to ta ili neka druga, radi se o privatnoj interesnoj udruzi. U toj udruzi su ravnatelji i mi nemamo ništa protiv da ravnatelji budu članovi udruge – kod nas su članovi liječnici koji iz svojih plaća izdvajaju 2,6 eura – prozvali su nas da se ne zna kolika je naša članarina. A poslodavci, ravnatelji ne izdvajaju iz svog džepa – članarina se plaća prema broju zaposlenih u toj bolnici. Po zaposlenom se plaća 0,60 centi a da ih itko pita – mene nitko nije pitao želim li ja to. To je veliki novac, izaći ćemo s točnom cifrom kad dobijemo sve podatke. Tri velika KBC-a nisu članovi te udruge, ne vidimo koji je benefit u odnosu na te bolnice, primjerice Rebro nije član."
"Ako je sve dobrovoljno, zašto ako se jedna bolnica iščlani iz udruge još šest mjeseci mora još 6 mjeseci plaćati članarinu? Kod nas ako se iščlanite, sljedeći mjesec više ne plaćate jer je to normalno. Kakvi su to ugovori? Oni parazitiraju na javnom novcu. Mi imamo članarine, od svojih članova, to je privatan novac", kaže Laginja.
