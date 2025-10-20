Ankica Mamić: Kritike Plenkovićeve vlasti su većinom promašene, u Hrvatskoj se sve bolje živi

"Pametno je da se SDP odlučio kampanjom pokazati da domoljublje nije ekskluzivno vezano uz HDZ. No, mislim da se u tako nešto mora uključiti akademska zajednica jer domoljublje je društveno pitanje i potrebno ga je definirati, tako da imamo jasno izraženu hrvatsku percepciju, a ne da se ona definira sama. Hrvatska poslije rata nije učinila dovoljno kako bi bila prepoznata na način kakvim se i sami vidimo. Sreća je u tome što imamo uspješan sport, ponajprije nogomet, pa smo prepoznatljivi kroz to. Zato SDP ima pravo reći da nisu domoljubi samo u HDZ-u ili na desnici", zaključila je Ankica Mamić.