KOMUNIKACIJSKA STRUČNJAKINJA
Ankica Mamić: Kritike Plenkovićeve vlasti su većinom promašene, u Hrvatskoj se sve bolje živi
Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u Novom danu s Ivanom Hrstićem komentirala je političke aktualnosti u Hrvatskoj.
Na samom se početku osvrnula oko potencijalnog okupljanja desne platforme za iduće izbore, kao i kritikama oporbe nakon ulaska Vlade Andreja Plenkovića u desetu godinu na vlasti.
"To s okupljanjem desnice čekamo već 30 godina pa mislim da ni ovaj put taj apel neće dati neki poseban rezultat. Vladu Andreja Plenkovića može se kritizirati, ali mislim da su većinom kritike promašene jer u Hrvatskoj se sve bolje živi, koliko god mi to htjeli ili ne pripisati HDZ-u. U prosjeku, naravno. Vidi se to ne samo po rastu BDP-a nego i rastu plaća i životnom standardu", kazala je Mamić pa nastavila:
"Nije to sve zasluga Plenkovića i HDZ-a, ali imaju si pravo to pripisati. One stvari u kojima bi oporba mogla biti kritična jesu obrazovne politike, to što se bavimo ustašama i partizanima, dok se cijeli svijet bavi umjetno inteligencijom. U tom bi se smislu moglo puno efikasnije kritizirati vlast. Stoga, s ovakvom oporbom, Plenković može ostati na vlasti koliko želi."
Unatoč aferama i smjenama ministara ostaje na vlasti, što govori podosta o oporbi?
"Uvijek govorim da je u Hrvatskoj od vlasti gora samo oporba i mislim da to i dalje stoji. Istraživanja javnog mnijenja koje pratimo, sve veći broj ljudi apstinira bez političkog opredijeljenja. Možemo je oko deset posto, a HDZ na oko 30 posto. SPD se stabilizirao, promjena vodstva je donijela neku nadu i Most je odlaskom bračnog para Raspudić izgubio oko tri posto, ali su čvrsto na otprilike šest posto. Sve druge stranke ne uspijevaju ostvariti komunikaciju i približiti si neodlučne birače. Oni nekako svi stoje oko tih beznačajnih 0,5 do jedan posto."
Tvrdi da ne vidi način kako bi manje stranke zajedno mogle uzdrmati one vodeće te da je zbog takve situacije razočarana. Ponajprije, nastavlja Mamić, jer se oporba nije iskazala tijekom kriza - pandemije i one u Ukrajini.
"Plenković fantastično igra političku igru, što smo vidjeli na primjeru novog posla Vilija Beroša, do kojeg je došao jer ga u Saboru HDZ ne želi, tamo bi mu štetio. Također, premijer ima odličan način dedramatiziranja situacija, što mu je pomoglo u krizama."
Domoljublje?
"Pametno je da se SDP odlučio kampanjom pokazati da domoljublje nije ekskluzivno vezano uz HDZ. No, mislim da se u tako nešto mora uključiti akademska zajednica jer domoljublje je društveno pitanje i potrebno ga je definirati, tako da imamo jasno izraženu hrvatsku percepciju, a ne da se ona definira sama. Hrvatska poslije rata nije učinila dovoljno kako bi bila prepoznata na način kakvim se i sami vidimo. Sreća je u tome što imamo uspješan sport, ponajprije nogomet, pa smo prepoznatljivi kroz to. Zato SDP ima pravo reći da nisu domoljubi samo u HDZ-u ili na desnici", zaključila je Ankica Mamić.
