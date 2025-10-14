Grijanje po novom: Tko nema razdjelnike plaća dodatno

Ministarstvo gospodarstva priopćilo je u utorak da Zakon o tržištu toplinske energije donosi modernizirani i transparentniji okvir za obračun i raspodjelu troškova toplinske energije u Hrvatskoj.
„Zakonom se uređuju jasnija pravila za obračun potrošnje i raspodjelu troškova, uvodi se veća transparentnost kroz standardizirane modele obračuna i obveza informiranja korisnika te se dodatno naglašava zaštita potrošača”, ističe Ministarstvo.
Građanima se omogućuje lakši pristup podacima o potrošnji, pravo na prigovor i nadzor nad obračunima. Osim toga, novi okvir potiče energetsku učinkovitost i modernizaciju toplinskih sustava u zgradama te je usklađen s europskim direktivama i ciljevima energetske tranzicije, dodaju.
Podsjećaju da će se grijanje obračunavati prema očitanju razdjelnika ili kalorimetara gdje su ugrađeni, a u zgradama bez takvih uređaja obračun će se vršiti prema površini stana uz dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja.
Ta naknada iznosi 0,5 eura po metru kvadratnom i plaćaju je krajnji kupci koji nemaju ugrađene razdjelnike ili kalorimetre, ne koriste ih ispravno ili su ih oštetili vlastitom krivnjom. Sredstva prikupljena ovom naknadom namjenski će se koristiti za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama.
„Želja nam je da novi model bude jednostavan, transparentan i u korist građana. U suradnji s partnerima razvijamo mjere koje će potaknuti energetsku učinkovitost i smanjiti ukupne troškove grijanja“, naglašava ravnatelj Uprave za energetika u Ministarstvu gospodarstva Željko Krevzelj.
Naglasak je na jednostavnosti sustava za korisnike, jasno definiranim ulogama svih sudionika: isporučitelja topline, upravitelja zgrada i krajnjih potrošača te mjerljivim učincima u vidu smanjenja potrošnje energije i ukupnih troškova grijanja, navode u Ministarstvu.
Najavljuju da će, u suradnji s nadležnim institucijama, stručnom javnošću i predstavnicima potrošača, pratiti provedbu zakona i prema potrebi predlagati dodatna poboljšanja kako bi se osigurao stabilan, učinkovit i pravedan sustav toplinske energije za sve korisnike.
