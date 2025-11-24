sve o novim pravilima
Novi zakon o grijanju od 1. siječnja donosi velike promjene: Što svaki stanar mora znati
Novi Zakon o tržištu toplinske energije stupio je na snagu u svibnju 2025., ali njegove ključne odredbe počinju se primjenjivati od 1. siječnja 2026., dok su neke mjere predviđene do kraja 2027. godine.
Zakon o tržištu toplinske energije
Stanari i suvlasnici zgrada sada se suočavaju s nizom promjena koje će utjecati na način obračuna grijanja, ugradnju uređaja za mjerenje i regulaciju potrošnje te organizaciju zajedničkog kupca toplinske energije.
Zakon o tržištu toplinske energije (NN 67/2025) stupio je na snagu 16. svibnja 2025. godine. No, dio njegovih odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2026. godine ili danom ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor, a najkasnije 31. prosinca 2027. godine. Puno je novina za suvlasnike, piše Bauštela.
Modernizirani okvir za obračun
Novi zakon donosi modernizirani i transparentniji okvir za obračun i raspodjelu troškova toplinske energije u Hrvatskoj. Zakonom se uređuju jasnija pravila za obračun potrošnje i raspodjelu troškova, uvodi se veća transparentnost kroz standardizirane modele obračuna i obveza informiranja korisnika, te se dodatno naglašava zaštita potrošača.
Tako se građanima omogućuje lakši pristup podacima o potrošnji, pravo na prigovor i nadzor nad obračunima. Novi okvir, ističe se, potiče energetsku učinkovitost i modernizaciju toplinskih sustava u zgradama te je usklađen s europskim direktivama i ciljevima energetske tranzicije.
No, krenimo redom. Evo pregleda novog zakona uz analizu što važne odredbe konkretno znače za građane.
Obračun potrošnje
Grijanje će se obračunavati prema očitanju razdjelnika ili kalorimetara gdje su ugrađeni. U zgradama bez takvih uređaja obračun će se vršiti prema površini stana uz dodatnu Naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja.
Ta naknada iznosi 0,5 eura po metru kvadratnom i plaćaju je krajnji kupci koji nemaju ugrađene razdjelnike ili kalorimetre, ne koriste ih ispravno ili su ih oštetili vlastitom krivnjom. Sredstva prikupljena ovom naknadom namjenski će se koristiti za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama.
Pripreme i obaveze u 2025. godini
Već tijekom jeseni 2025. stanari i suvlasnici morali su aktivno sudjelovati u donošenju ključnih odluka. Zajednice stanara trebale su odlučiti tko će biti kupac toplinske energije za zgradu do 15. rujna 2025. godine. Uz napomenu kako ova odluka utječe na način obračuna i kontrolu troškova, a ako se odluka ne donese, postojeći opskrbljivač ili upravitelj zgrade automatski preuzima tu ulogu.
Uz to, ovlašteni predstavnici i pravni subjekti registrirani kao kupci toplinske energije moraju osigurati da su ugovori za sezonu 2025./2026. pravilno sklopljeni ili usklađeni s novim Zakonom. Ove aktivnosti su ključne kako bi grijanje za zgradu bilo pravno i tehnički pokriveno, a eventualni sporovi i prekidi u opskrbi izbjegnuti. Stanari stoga moraju planirati sudjelovanje na skupštinama i osigurati komunikaciju s upraviteljem zgrade ili opskrbljivačem.
Ugovori o toplinskoj energiji
Svi postojeći ugovori o grijanju moraju se uskladiti s novim Zakonom do 1. siječnja 2026. To znači da će opskrbljivači i stanari morati pregledati postojeće ugovore i provjeriti jesu li svi uvjeti u skladu s novim pravilima. Novi Zakon uvodi jasna pravila o obračunu potrošnje, odgovornosti i očitanju, čime se povećava zaštita i transparentnost za potrošače, piše Bauštela.
Za stanare to znači i obvezu praćenja da li su ugovori pravilno ažurirani, jer ako se ugovori ne prilagode, primjenjuju se automatski uvjeti Zakona koji možda nisu optimalni. Pravovremeno usklađivanje ugovora osigurava nesmetanu opskrbu grijanja u sezoni 2025./2026., bez rizika od prekida ili nesuglasica među stanarima.
Ugradnja uređaja za mjerenje i regulaciju
Do 1. siječnja 2027. vlasnici stanova moraju pak omogućiti ugradnju razdjelnika topline, mjerila potrošnje i uređaja za regulaciju grijanja u svojim stambenim jedinicama. Sustavi moraju biti sposobni za daljinsko očitanje, što znači da će opskrbljivači moći očitavati potrošnju bez fizičkog ulaska u stanove.
Ovi uređaji omogućuju pošteniji obračun uz napomenu kako se računi temelje na stvarnoj potrošnji, a ne prosječnoj raspodjeli među stanovima. Stanari koji koriste grijanje racionalno mogu očekivati niže račune, dok će nepravilna potrošnja biti jasno vidljiva. Planiranje i priprema za ugradnju uređaja već je u tijeku, uključujući izbor izvođača, koordinaciju s upraviteljem zgrade i dogovor sa stanarima o pristupu stanovima.
Daljinsko očitanje
Daljinsko očitanje postaje standard u svim zgradama. Do 2027. svi mjeritelji toplinske energije i tople vode moraju omogućavati očitanje putem digitalnih sustava. Ova mjera smanjuje administrativne troškove i omogućuje precizniji obračun potrošnje.
Za stanare to znači veću transparentnost, lakše praćenje potrošnje i jednostavnije prigovore u slučaju nepravilnosti. Ugradnja i aktivacija daljinskog očitanja zahtijeva suradnju stanara i pristup stambenim jedinicama, što naglašava važnost angažmana zajednice. Ove digitalne promjene također olakšavaju dugoročno praćenje i uštedu energije.
Zabrana samostalnog odvajanja iz sustava
Zakon jasno zabranjuje samostalno odvajanje iz zajedničkog sustava grijanja bez odluke zajednice. Stanari ne mogu jednostavno instalirati vlastite kotlove ili grijanje odvojeno od centralnog sustava.
Ova mjera štiti tehničku i financijsku stabilnost sustava grijanja u zgradama. Ako netko želi alternativno grijanje, to mora biti dogovoreno i usklađeno s ostalim suvlasnicima. Na taj način se sprječava fragmentacija sustava i osigurava pravedna raspodjela troškova među svim korisnicima. Zakon time postavlja jasna pravila koja štite interese svih stanara.
Što stanari trebaju napraviti
Stanari trebaju aktivno sudjelovati u donošenju odluka, provjeriti jesu li ugovori o toplinskoj energiji usklađeni s novim Zakonom te omogućiti ugradnju potrebnih uređaja za mjerenje i regulaciju.
Planiranje i koordinacija trebaju započeti već sada kako bi sve bilo spremno za sezonu grijanja i kasnije digitalno očitanje. Ističe se kako praćenje potrošnje i korištenje daljinskog očitanja treba omogućit bolju kontrolu nad troškovima i veću transparentnost obračuna.
Suvlasnici trebaju znati da sudjelovanje u zajedničkim odlukama izravno utječe na cijenu grijanja i način obračuna, stoga je važno da svi budu informirani i uključeni u procese prilagodbe. Jer, iako ove promjene zahtijevaju trud i koordinaciju, dugoročno donose uštede, pravičniji sustav i veću kontrolu potrošnje energije.
