Jesu li razdjelnici pravna obaveza, energetska potreba ili financijska prijevara?

"Radeći analize za nekoliko zgrada koje nisu prošle energetsku obnovu, naknada od 0,50 centi po kvadratnom metru na godišnjoj razini, jer to se plaća svaki mjesec, iznosi otprilike dvostruku prosječnu potrošnju toplinske energije, napominje. Još dodatno dvostruku prosječnu potrošnju, objašnjava.



"Zgrade koje su prošle energetsku obnovu, dakle oni troše upola manje toplinske energije, kod njih je to otprilike četverostruka prosječna toplinska potrošnja. Mislim da je to definitivno prenapuhano, poručio je.



Komentirajući čitavu problematiku, pojašnjava, kako samo 10 posto stanova živi u sustavima centraliziranog sustava centralnog grijanja.



"Na njih se odnosi ovo cijelo čudo. Ostalih 90 posto ljudi može trošiti struje koliko hoće, drva koliko hoće, nafte koliko hoće i sada se netko, doslovce iživljava nad ovih 10 posto, zaključio je.