Profesor Džeba: Neustavno, šokantno, s razdjelnicima baš nitko ne plaća ono što potroši!

- Jako problematično. Kao prvo, razdjelnici se ne smiju plaćati iz pričuve jer sve ono što se ne poboljšava cijeloj kući kao nekakva poboljšica, ne može se onda platiti iz zajedničke pričuve. To je najosnovniji princip. A sve ovo ostalo, da se plaća onaj zajednički dio troška iz pričuve, to je suprotno onome što smo mi radili zadnjih 50 godina. Zadnjih 50 godina mi plaćamo sve preko jednog računa, ali što se događa? HEP konkretno u Zagrebu ne može naplatiti te troškove od dobrog dijela stanova koji neće platiti taj račun, a ne može ga isključiti iz grijanja zbog sistema tih vertikala. Struju mogu isključiti, mogu isključiti plin, ali grijanje ne mogu. E sad oni su izmislili model kako bi se najbolje naplatili, i onda to ide iz pričuve, oni će se sad naplaćivati u 100 % iznosu, ali će oni suvlasnici koji plaćaju pričuvu zapravo sufinancirati svoje suvlasnike koji ne plaćaju pričuvu, voditi dugotrajne sudske postupke i sve ostalo. To je potpuno nefer prema drugim suvlasnicima.