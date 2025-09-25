Oglas

Novi nameti

Novi pravilnik za zgrade: Tko nema razdjelnike, snosi trošak od 50 centi po kvadratu

N1 Info
25. ruj. 2025. 09:17
Pixabay / Ilustracija

Za one koji se griju na toplanu, stiže još jedan trošak – razdjelnici. Za one koji ih nemaju, kazne postaju naknade. Prosječan stan za naknade bi mogao plaćati i tri puta više - nego što troši. Dio stanara - razdjelnike i dalje odbija, a neki će pravdu tražiti i na Ustavnom sudu.

Ili razdjelnici ili naknada - oni koji ovise o toplani, u sezonu grijanja mogli bi s dodatnim troškom. Vlasnici 150 stanova u jednoj zgradi razdjelnike su odavno izbacili.

"Svakom normalnom strukovnom čovjeku je jasno da razdjelnik se ne može montirati na zgradu koja nema energetsku zaštitu. Kad smo imali razdjelnike, stanar koji je iznad ili sa strane grijao, prostorija pored ili od susjeda je bila hladna, došlo je do krađe toplinske energije", ustvrdio je Branimir Debeljački, predstavnik stanara, za Dnevnik.hr.

Izmjenama pravilnika troškovi grijanja u stanu morat će biti odvojeni od troškova zgrade. Tko nema razdjelnike ili kalorimetar, plaćat će naknadu od 50 centi po kvadratu. Primjerice, za prosječan stan od 60 metara četvornih to znači 30 eura mjesečno, odnosno 360 eura godišnje.

Naknada će ići na račun pričuve, morat će se iskoristiti kroz pet godina.Prilikom donošenja pravilnika bit će provedena testna faza u trajanju od jedne godine. Sredstva prikupljena ovom naknadom koristit će se za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama.

Teme
Naknada za grijanje Razdjelnici Troškovi grijanja grijanje računi

