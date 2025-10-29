Žestoko u Saboru zbog skupa o Jasenovcu: "Sanader je bio lopina par excellence, ali i frajer koji to ne bi dopustio"

Za Anku Mrak Taritaš (GLAS) to je jad i sramota i nedopustivo je što se to događalo u Saboru. Smatra da je riječ o nazadnjačkom skupu, a glavnim krivcem je označila premijera Andreja Plenkovića. „Plenković je taj koji je ponovo u javni prostor pustio pozdrav 'Za dom spremni', pustio duha iz boce van i teško će ga vratiti nazad i njegovo političko nasljeđe sva tri mandata će biti upravo to. To nikada ne bi napravio njegov prethodnik Ivo Sanader, koji je bio lopina par excellence, ali je bio frajer i ne bi pustio to van”, istaknula je. Mišljenja je da tu ima prostora za kaznenu odgovornost te ocijenila da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao vrlo mlako, umiveno i u rukavicama umjesto da se puno jasnije očitovao.