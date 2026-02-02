Oglas

Žestoka reakcija Anušića nakon otkazanog dočeka rukometašima

N1 Info
02. velj. 2026. 06:34
Doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu, najavljen za danas u 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, otkazan je, objavio je Hrvatski rukometni savez.

Rukometaši su tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.

Ministar obrane i potpredsjednik vlade Ivan Anušić reagirao je na otkazivanje dočeka hrvatskim brončanim rukometašima.

"Zagrebački gradonačelnik i njegova gradska vlast ispriječili su se između hrvatskih rukometaša i milijuna navijača, stotinu tisuća Hrvatica i Hrvata, koji bi kao i uvijek, u glavnom gradu dočekali naše sportske heroje. Kad se gradska politika umjesto komunalnom bavi politikom ideološke cenzure i nametanjem svojih “istina”, onda je rezultat poražavajući.

Europska bronca koju su naši sportski ratnici zajedno s našim izbornikom Sigurdssonom izborili za Hrvatsku i srcem i glavom i sportskim duhom, ostat će bez zaslužene proslave u glavnom gradu.

Sve zato jer zagrebačka vlast izmišljanjem fašizacije pokušava politički profitirati, a zapravo je narodu i rukometašima ukrala zasluženu proslavu. To je sramota koja neće potamniti medalje naših rukometaša, ali se ta sramota neće moći zaboraviti", napisao je Anušić.

HRS ivan anušić marko perković thompson

