Zlostavljanje u redakcijama: Nema "zezanja", nema produljenja ugovora

"Zbog anonimnosti ispitivanja istraživačima su vezane ruke, ali osjećamo dužnost da djelujemo posebno u odnosu na one dijelove istraživanja u kojima su novinarke i medijske djelatnice navele konkretne osobe koje su ih uznemiravale. Ovim putem žrtvama pružamo ruku i pružit ćemo im pomoć ako žele i na druge načine djelovati za kažnjavanje nasilnika koji su ih uznemiravali i zlostavljali", istaknula je voditeljica istraživanja Mila Moralić.