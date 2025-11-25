Women in the Media
Zlostavljanje u redakcijama: Nema "zezanja", nema produljenja ugovora
"Ništa od "zezanja" - ništa od produljenja ugovora! ", samo je jedan od primjera seksualnog nasilja nad novinarkama i medijskim djelatnica, naveden u anketi koju je anonimno ispunilo 600 ispitanica u pet zemalja jugoistoka Europe.
Svaka druga novinarka i medijska djelatnica doživjela je nasilje na radnom mjestu, no čak 85 posto njih nasilje nije prijavilo. Podaci su to iz velikog regionalnog istraživanja u sklopu projekta Women in the Media - Ending Workplace Harassment, koji u Hrvatskoj provodi Sindikat novinara Hrvatske zajedno s partnerima iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovina.
Najčešći počinitelji su kolege te gotovo u trećini slučajeva - nadređeni.
"O svemu pričamo, o svemu govorimo, o svemu izvještavamo a o sebi šutimo", prepričao je član istraživačkog tima Emil Čančar čestu opasku medijskih djelatnica koje su sudjelovale u ovom istraživanju.
"Tužna je činjenica da većina novinarki ne prijavljuje nasilje, od straha da će biti proglašena problematičnom, da će joj se uskratiti napredovanje, da joj se neće vjerovati", objasnio je Čančar.
Nakon predstavljanja rezultata istraživanja posebno je zanimljivo bilo pitanje na koji će se način reagirati prema činjenicama da su određene ispitanice navodile imenom i prezimenom osobe koje su ih seksualno uznemiravale i zlostavljale.
"Zbog anonimnosti ispitivanja istraživačima su vezane ruke, ali osjećamo dužnost da djelujemo posebno u odnosu na one dijelove istraživanja u kojima su novinarke i medijske djelatnice navele konkretne osobe koje su ih uznemiravale. Ovim putem žrtvama pružamo ruku i pružit ćemo im pomoć ako žele i na druge načine djelovati za kažnjavanje nasilnika koji su ih uznemiravali i zlostavljali", istaknula je voditeljica istraživanja Mila Moralić.
"Imamo mogućnost i angažiranje pravne pomoći i stručnjaka, i pozivamo kolegice koje to žele da nam se jave ako žele procesuirati počinitelje. Ovo je otvoreni poziv, naći ćemo način da vam pomognemo", dodala je predsjednica SNH Maja Sever.
Zanimljiv je i podatak da su sve žene koje su uz anketu, sudjelovale i u intervjuu - istaknule kako doživljavaju diskriminaciju na temelju majčinstva, da im se zbog toga uskraćuje napredovanje, da ih se diskriminira pri dodjeli tema, smjenskom radu.
"Očito je to veliki problem, jer to pitanje nismo imali navedeno uopće u upitniku", istaknuto je istraživač Emil Čančar.
"Odaziv na anketu je bio jako velik i uzorak je kvalitetan. Anketa je bila obimna, preko 60 pitanja i 216 ispitanica je ispunilo upitnik u potpunosti", naglasila je voditeljica istraživanja u Hrvatskoj, Dina Vozab s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Šokantan je i podatak iz istraživanja kako je od 2021.do 2024. prijavljeno 86 napada prema novinarima i novinarkama, i utvrđeno je da je su novinarke češće mete fizičkih napada.
