"Broj ljudi koji gledaju moju emisiju na televiziji je ograničen, na YouTubeu je znatno veći, ali vidim po reakciji tabloida da to dopire do ljudi. Kada kažemo nešto što baš iznervira ove na vlasti, oni dostave svojim poslušnim medijima da napadnu mene i emisiju, tako da vidim da i oni gledaju. Ja na osnovi svojih putovanja po Srbiji vidim, kako bi rekao političar, da mene narod voli. To je jako čudno, apsurdno jer, ako uzmemo da sam ja anti-Srbin, izdajnik, ja bih trebao odavno biti u zatvoru ili pokojan. To mi govori da je podrška vlasti isključivo iz materijalnih, financijskih razloga. To je paradoks u kojemu mi živimo."