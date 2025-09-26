Oglas

u new yorku

Netanyahu se zahvalio Vučiću na nepokolebljivoj podršci Izraelu

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 11:27
netanyahu i vučić
Instagram/BuducnostSrbijeAV

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u New Yorku na marginama 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je s Netanyahuom imao "dobar i sadržajan razgovor".

"Posebno je važno što smo otvorili temu sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa", napisao je sinoć Vučić.

Kako je priopćeno iz ureda izraelskog premijera, Netanyahu je zahvalio Vučiću na "nepokolebljivoj podršci" ovoj zemlji.

Taoci u Gazi

Poseban naglasak stavljen je na taoce u Gazi, a jedan od njih je Alon Ohel, koji osim izraelske putovnice ima i srpsku putovnicu.

"Netanyahu je s Vučićem podijelio i razgovor s Ohelovim roditeljima nakon što je Hamas objavio njegov video iz Gaze", objavljeno je, a prenosi CDM.

Rečeno je i da su ova dva čelnika razgovarala o produbljivanju ekonomske i sigurnosne suradnje između Srbije i Izraela.

Osim s Vučićem, Netanyahu se u New Yorku sastao s predsjednicima Paragvaja i Argentine.

Teme
aleksandar vučić benjamin netanyahu izrael

