Netanyahu se zahvalio Vučiću na nepokolebljivoj podršci Izraelu

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u New Yorku na marginama 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.
Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je s Netanyahuom imao "dobar i sadržajan razgovor".
"Posebno je važno što smo otvorili temu sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa", napisao je sinoć Vučić.
Prime Minister Benjamin Netanyahu met with President of Serbia Aleksandar Vučić in New York.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 25, 2025
During the meeting, the Prime Minister discussed with President @avucic the ways to extend the cooperation between Israel and Serbia, particularly in the fields of security and trade. pic.twitter.com/X9jRgWJlwP
Kako je priopćeno iz ureda izraelskog premijera, Netanyahu je zahvalio Vučiću na "nepokolebljivoj podršci" ovoj zemlji.
Taoci u Gazi
Poseban naglasak stavljen je na taoce u Gazi, a jedan od njih je Alon Ohel, koji osim izraelske putovnice ima i srpsku putovnicu.
"Netanyahu je s Vučićem podijelio i razgovor s Ohelovim roditeljima nakon što je Hamas objavio njegov video iz Gaze", objavljeno je, a prenosi CDM.
Rečeno je i da su ova dva čelnika razgovarala o produbljivanju ekonomske i sigurnosne suradnje između Srbije i Izraela.
Osim s Vučićem, Netanyahu se u New Yorku sastao s predsjednicima Paragvaja i Argentine.
