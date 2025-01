Stiže nagla i jaka promjena vremena: Snijeg, kiša i zahlađenje u cijeloj zemlji

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Duboka ciklona stacionira nad Skandinavijom, a južno od Alpa nad Sredozemnim morem je jaka anticiklona koja u našim krajevima podržava stabilno mirno vrijeme s mjestimice gustom maglom. Visoki tlak zraka anticiklone podržava stabilno vrijeme s jakom prizemnom inverzijom temperature te je u većem dijelu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu gusta magla iz koje izviruju planinski vrhovi.

Mlazna struja sjeverno od Alpa razdvaja stabilan suh zrak južno od Alpa i vlažan hladan zrak ciklone nad sjevernom Europom. Prognoziramo da će mlazna struja u četvrtak navečer i u petak prijeći ili zaobići Alpe te donijeti naglu, jaku promjenu vremena.

Danas prijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu magla koja se mjestimice smrzava te postoji opasnost od poledice. Magla će se oko

podneva razići te će prevladavati sunčano. Najviše dnevne temperature zraka iznad prosjeka za doba godine u unutrašnjosti od 4 do 8, na Jadranu od 12 uz obalu do 16 na otocima i na jugu Dalmacije. U drugoj polovini dana zapuhat će umjeren u planinskim krajevima jak jugozapadnjak na Jadranu lebić i oštro.

U četvrtak malo do umjereno oblačno s rijetkom jutarnjom maglom u unutrašnjosti, vjetrovito i toplije. Prognoziramo temperature zraka za stupanj do dva više od današnjih. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -3 do 3, na Jadranu od 5 do 11, a najviše dnevne u unutrašnjosti oko 8, na Jadranu od 12 do 16C. Navečer na srednjem Jadranu i u Gorskom kotaru porast naoblake s jugozapada te je u Gorskom kotaru mjestimice moguća slaba kiša.

U noći na petak promjena vremena. Na sjevernom Jadranu će se formirat plitka ciklona na čijem će prednjem kraju puhati jak lebić i oštro uz porast temperature zraka i obilne oborine. Na stražnjem kraju ciklone sa sjeverozapada kroz Bečka vrata prodrijet će hladan nestabilan zrak te će kiša prelaziti u susnježicu i mokar snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Očekujemo jaku oborinu i pad temperature za 10 do 15 stupnjeva i to najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti, a do kraja petka nad cijelom zemljom.

U subotu i nedjelju postupna stabilizacija vremena, promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima uz jak jutarnji mraz. Temperature zraka u

porastu do sredine idućeg tjedna, a novi ugriz zime prognoziramo sredinom i krajem idućeg tjedna tako da će prema sadašnjim prognostičkim materijalima godišnjem dobu primjerena zima nastupiti nakon zimskih školskih praznika.

