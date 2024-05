Cijela Hrvatska pod meteoalarmom, dijelovima zemlje prijeti olujno nevrijeme s tučom

Podijeli :

RainAlarm

U petak kiša česta, gdjegod i obilna, uz grmljavinu, lokalno i nevrijeme, tuču, a na Jadranu i umjereno i jako jugo. Vikend sunčaniji, ali posvuda ne i suh.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo oblačno, većinom uz povremenu kišu, mjestimice i grmljavinu. Moguće je i olujno nevrijeme s tučom. Najniža temperatura od 14 do 16 °C, a najviša, uz slab do umjeren jugoistočnjak, oko 25 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj jutro toplije od nego u četvrtak, ali danju manje toplo jer će prevladavati oblačno, gotovo posvuda uz povremenu kišu, pa i obilnije pljuskove s grmljavinom, gdjegod vjerojatno i prolazno jakim vjetrom i tučom.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj još nestabilnije, uz čak narančasto upozorenje – drugog stupnja od moguća 3 – za često obilne pljuskove s grmljavinom, lokalno i nevrijeme, uz koje su moguće i bujične poplave. Temperatura zraka ujutro od 12 do 15 °C, uz more i do 18 °C, a poslijepodne 20 do 23 °C, u gorju malo niža.

U Dalmaciji više sunčanih sati i toplije, danju većinom oko 25 °C, ali i česti pljuskovi s grmljavinom, te uglavnom umjereno i jako, ponegdje na udare i olujno jugo, koje će i na promjenjivo oblačnom i nestabilnom, te već ujutro toplom krajnjem jugu Hrvatske prouzročiti umjereno valovito i valovito more.