Radnici iz Srbije u velikom broju otišli na Aljasku, no dio ih se brzo vratio: Što je pošlo naopako?

Prema riječima radnika koji su se odlučili na odlazak, ovoga su ljeta iz Srbije krenule dvije skupine od po stotinjak ljudi. No mnoge je ondje dočekala znatno lošija situacija od očekivane pa se dio radnika morao vratiti kući jer je sezona podbacila, a u pojedinim područjima ribe gotovo uopće nije bilo, piše Jelena Andrić za Forbes Srbija.