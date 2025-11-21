Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Ciklona donosi snijeg i u nizinama, u dijelovima zemlje i obilniji. Na Jadranu olujna bura!

N1 Info
21. stu. 2025. 07:27
snijeg, snijeg promet, zima
Protekle noći u većem je dijelu Hrvatske bilo obilnije kiše, a u gorju je pao i novi snijeg. Snijeg je zabijelio i dijelove središnje Hrvatske, osobito Moslavinu.

U nastavku dana ostaje uglavnom oblačno, povremeno s oborinama. Na Jadranu i u nizinama unutrašnjosti padat će kiša, u Dalmaciji i obilniji grmljavinski pljuskovi.

U gorju snijeg, a navečer i u noći na subotu snijega bi trebalo biti i u nekim nizinama. Puhat će umjeren, mjestimice i jak vjetar sjevernih smjerova.

Duž većeg dijela obale umjerena i jaka bura, a na jugu Jadrana jugo, oštro i lebić. Temperatura na kopnu od 1 do 6, a na obali i otocima između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.

I subota će biti pod utjecajem ciklone pa vrijeme ostaje nepovoljno. Oblačno, vjetrovito i hladno. U unutrašnjosti će povremeno padati snijeg pa je tanji snježni pokrivač moguć i u nizinama.

U Gorskom kotaru i Lici moguć je obilniji snijeg uz jak vjetar i snježne zapuhe. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji i lokalni pljuskovi s grmljavinom.

I dalje će puhati umjeren i jak sjeverac, na obali jaka i olujna bura, na južnom dijelu jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura na kopnu od -2 do 2, a na Jadranu između 2 na sjevernom dijelu i 13 Celzijevih stupnjeva na krajnjem jugu.

U nedjelju smirivanje oborina i vjetra uz djelomično razvedravanje pa će u većem dijelu zemlje biti i sunčanih razdoblja. Ostat će hladno, u unutrašnjosti uz moguću poledicu zbog temperature ispod nule.

