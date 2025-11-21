Oglas

zimski prizori

FOTO / Pada snijeg u Gorskom kotaru, Lici, ima ga i u nizinama... Oprez u vožnji!

N1 Info
21. stu. 2025. 06:29
Noćas je, prema najavama meteorologa, počeo padati slabi snijeg i susnježica u gorskim predjelima. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje i HAK vozače poziva na oprez.

Ima ga u Gorskom kotaru i Lici, gdje se zadržava na tlu, ali i u dijelu nizina – primjerice u Sisku i Kutini.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama, javlja HAK.
Gorski kotar:

  • DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Kupjak-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
  • DC32 Prezid-Delnice
  • DC 42 Stubica (D3)-Ogulinski Hreljin
  • DC203 Brod na Kupi-Delnice (DC3)
  • DC305 Parg-Čabar
  • DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
  • DC549 Vrata(A6)-Fužine(ŽC5062)
  • ŽC5030 Platak-Kamenjak
  • ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje (DC3)
  • ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
  • ŽC 5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
  • ŽC 5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
  • ŽC5191 Sopač (DC3)-Mrkopalj-Tuk
  • ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika:

  • DC23 Kapela-Žuta Lokva
  • DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
  • ŽC5203 Dobroselo-Srb
  • ŽC5217 Donji Lapac-Mazin

U petak će snijega biti još i u nižim predjelima unutrašnjosti, izgledno je i stvaranje makar tanjeg snježnog pokrivača. Duž Jadrana i uz Jadran lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će umjerena do jaka bura, koja će pojačavati prema večeri. 

snijeg

