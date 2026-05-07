Danas najkišniji dan u tjednu, padat će diljem zemlje. Vikend donosi sunce

Četvrtak nam i u svom nastavku nosi puno oblaka, mjestimice uz kišu ili grmljavinske pljuskove. Mogli bismo reći da je danas najkišniji dan u ovom tjednu jer će barem malo kiše pasti u skoro cijeloj Hrvatskoj. To u unutrašnjosti i dalje neće biti dovoljno da potpuno prekine sušu, ali svakako će obradovati poljoprivrednike i vrtlare. I dalje se nastavlja južina uz umjeren jugozapadni vjetar na kopnu te umjereno, ponegdje i jako jugo na Jadranu. Temperatura će se tijekom dana držati uglavnom od 16 do 21°C.