Danas najkišniji dan u tjednu, padat će diljem zemlje. Vikend donosi sunce

Nastavlja se utjecaj ciklone pa je i današnje jutro svanulo uz puno oblaka, a mjestimice ima i kiše, osobito duž obale i na otocima.
Oglas
Nije odveć hladno pa je temperatura na kopnu od 10 do 15, a na Jadranu oko 17 Celzijevih stupnjeva. U protekla 24 sata najviše kiše palo je na sjeveru Istre i Kvarnera te na jugu Like, mjestimice i preko 30 mm.
Četvrtak nam i u svom nastavku nosi puno oblaka, mjestimice uz kišu ili grmljavinske pljuskove. Mogli bismo reći da je danas najkišniji dan u ovom tjednu jer će barem malo kiše pasti u skoro cijeloj Hrvatskoj. To u unutrašnjosti i dalje neće biti dovoljno da potpuno prekine sušu, ali svakako će obradovati poljoprivrednike i vrtlare. I dalje se nastavlja južina uz umjeren jugozapadni vjetar na kopnu te umjereno, ponegdje i jako jugo na Jadranu. Temperatura će se tijekom dana držati uglavnom od 16 do 21°C.
Sutra će kiše biti manje, a suhih i sunčanih razdoblja sve više. Moguć je još pokoji kraći pljusak, osobito na istoku i jugu, ali općenito već za petak možemo najaviti malo stabilnije vrijeme s nekoliko stupnjeva višom temperaturom.
Čini se da bi onda i u danima vikenda trebalo biti djelomično sunčano i većinski suho, rijetko gdje uz neki kraći zalutali proljetni pljusak. Bit će još malo toplije pa će dnevna temperatura ponovno biti većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
Početak sljedećeg tjedna mogao bi nam donijeti novu dozu vlage uz tople proljetne pljuskove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas