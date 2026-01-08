DHMZ upozorava na izrazitu hladnoću i ledenu kišu: Dio zemlje pod crvenim alarmom

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava da će u petak, 9. siječnja, jutro na kopnu i dalje biti izrazito hladno. Temperature zraka u jutarnjim satima kretat će se između –15 i –10 °C, zbog čega ostaje na snazi upozorenje na hladnoću.
Velika vjerojatnost ledene kiše
Tijekom dana očekuje se pritjecanje toplijeg i vlažnijeg zraka u višim slojevima atmosfere. Na Jadranu će pritom padati kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi, uz većinom jako jugo.
U unutrašnjosti će se, međutim, u prizemnom sloju atmosfere zadržati hladan zrak, što će stvoriti povoljne uvjete za mješovitu zimsku oborinu – oborinu na granici kiše i snijega. DHMZ upozorava da postoji velika vjerojatnost pojave kiše koja se smrzava, takozvane ledene kiše, osobito na sjeverozapadu zemlje (Međimurje, Podravina i dijelovi Hrvatskog zagorja) te na istoku Hrvatske, uključujući Slavoniju, Baranju i Srijem.
Na istoku i sjeverozapadu na snazi upozorenja
Na istoku zemlje očekuje se rasprostranjena i intenzivnija pojava ledene kiše, pri čemu se lokalno može stvoriti i deblji sloj leda. Zbog toga je za osječku regiju izdano crveno upozorenje na poledicu. Za sjeverozapadnu Hrvatsku, odnosno sjeverni dio zagrebačke regije, na snazi je narančasto upozorenje, uz mogućnost stvaranja tanjeg sloja leda.
Tijekom vikenda vrijeme će biti promjenljivo oblačno uz postupno slabljenje oborina. Na Jadranu će kiša padati i dalje, u nedjelju uglavnom još na otocima, uz umjerenu do jaku buru, koja će u nedjelju mjestimice imati olujne udare. U unutrašnjosti će, uz dotok hladnog zraka u višim slojevima, češće padati susnježica i snijeg, dok se kiša još u noći na subotu lokalno može smrzavati.
U nedjelju se očekuje umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na istoku puhati sjeverozapadnjak. Temperature će postupno padati, a u ponedjeljak ujutro, nakon razvedravanja, ponovno će biti vrlo hladno, osobito na kopnu.
DHMZ poziva građane da redovito prate prognoze i upozorenja na službenoj internetskoj stranici meteo.hr, gdje se upozorenja ažuriraju u skladu s razvojem vremenske situacije, te da svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima i preporukama nadležnih službi.
