DHMZ upozorava na izrazitu hladnoću i ledenu kišu: Dio zemlje pod crvenim alarmom

Tijekom vikenda vrijeme će biti promjenljivo oblačno uz postupno slabljenje oborina. Na Jadranu će kiša padati i dalje, u nedjelju uglavnom još na otocima, uz umjerenu do jaku buru, koja će u nedjelju mjestimice imati olujne udare. U unutrašnjosti će, uz dotok hladnog zraka u višim slojevima, češće padati susnježica i snijeg, dok se kiša još u noći na subotu lokalno može smrzavati.