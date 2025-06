Dio Hrvatske pod crvenim alarmom: Temperature do 38 stupnjeva, evo gdje će biti najgore

Borna jaksic/PIXSELL/DHMZ

U unutrašnjosti ima umjerene naoblake, no uglavnom sunčano je počeo utorak u većini krajeva Hrvatske. Vjetar je uglavnom slab, samo na moru do umjeren jugoistočnjak, sjeverozapadnjak u Slavoniji. Sunčano će biti u nastavku dana, vruće u većini krajeva, do 35, 36 stupnjeva.

DHMZ navodi da će četvrtak biti jedan od najgorih dana. DHMZ je promijenio i stupanj opasnosti od vrućina, tako da je dio Hrvatske pod crvenim alarmom.

Upozorenje na vrućinu višeg stupnja bit će na snazi tijekom četvrtka, kad bi temperature lokalno mogle rasti do 38 stupnjeva. Bit će nestabilnije, poslijepodne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti.

Zapuhat će vjetar sjevernog smjera, malo će se lakše disati.

Nestabilno će biti i tijekom petka i malo manje vruće.

Više pročitajte u prognozi naše Tee Blažević.

Crveno upozorenje za četvrtak je na snazi u Karlovcu, Zagrebu i Osijeku.