VIDEO / DHMZ alarmi za velik Hrvatske! Jugo opasno po život, prijeti prekid prometa

Za Srednju i Južnu Dalmaciju na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasno vrijeme. Očekuje se jako i vrlo jako jugo, koje će mjestimice, osobito kasno navečer odnosno od sredine dana, prerasti u olujno. Najjači udari vjetra mogli bi dosezati 35 do 65 čvorova, odnosno 65 do čak 120 kilometara na sat.