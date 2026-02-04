VIDEO / DHMZ alarmi za velik Hrvatske! Jugo opasno po život, prijeti prekid prometa

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za drugi dio srijede i noć na četvrtak crvena i narančasta meteorološka upozorenja zbog jakog i olujnog juga te vrlo opasnih vremenskih uvjeta koji će zahvatiti veći dio zemlje, osobito obalna područja.
Dalmacija pod crvenim alarmom
Za Srednju i Južnu Dalmaciju na snazi je crveno upozorenje, što označava izuzetno opasno vrijeme. Očekuje se jako i vrlo jako jugo, koje će mjestimice, osobito kasno navečer odnosno od sredine dana, prerasti u olujno. Najjači udari vjetra mogli bi dosezati 35 do 65 čvorova, odnosno 65 do čak 120 kilometara na sat.
Takvi uvjeti predstavljaju visok rizik za zdravlje i život, posebno za pomorce, ali i za obalna područja zbog mogućih oštećenja obalne infrastrukture. Građanima se savjetuje izbjegavanje putovanja i boravka u blizini mora, kao i praćenje najnovijih vremenskih izvješća. Vrlo je vjerojatna obustava trajektnog i katamaranskog prometa.
Narančasto upozorenje za ostatak obale
Narančasto upozorenje, koje označava opasne vremenske uvjete, izdano je i za Sjevernu Dalmaciju, Kvarner, ali i za šire obalne regije, uključujući splitsko i dubrovačko područje. U tim krajevima očekuje se jako i vrlo jako jugo, mjestimice s olujnim udarima, uz visoke valove i otežane uvjete na moru.
Mogući su poremećaji u pomorskom i cestovnom prometu, problemi u opskrbi te štete uzrokovane letećim predmetima i jakim valovima. DHMZ upozorava da su uvjeti posebno opasni za nautičare i ribare, kojima se savjetuje izbjegavanje plovidbe.
Žuta upozorenja u unutrašnjosti
U ostatku zemlje na snazi su žuta upozorenja, što znači potencijalno opasno vrijeme. Očekuju se jaki udari vjetra, mjestimice obilna kiša te lokalno nepovoljne vremenske prilike koje mogu uzrokovati poteškoće u prometu.
