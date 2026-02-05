Jugo pokazalo zube: Na Marjanu zabilježen treći najjači udar vjetra

Dio mještana tvrdi da se ovakve situacije ranije nisu događale te problem povezuje s izgradnjom nove rive. Zbog opasnih uvjeta, katamaran Jadera sinoć se morao povući u zavjetrinu prema Pasaduri, jer bi, kako navode, ostanak u luci predstavljao velik rizik od oštećenja. Ističu i da brod nije bio privezan uz novu, nego uz staru rivu.