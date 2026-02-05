Jugo pokazalo zube: Na Marjanu zabilježen treći najjači udar vjetra

Iako je ciklona i dalje prisutna nad dalmatinskim područjem, četvrtak je donio djelomično smirivanje vremenskih prilika u odnosu na srijedu. Jugo je oslabilo, a razina mora vratila se blizu uobičajenih vrijednosti. Unatoč tome, kiša je i dalje povremeno padala, mjestimice i obilnije.
Jedna od izraženijih plima u Splitu posljednjih desetljeća
Srijeda te noć na četvrtak u Dalmaciji ostat će zapamćeni po snažnom jugu, visokim valovima i izraženoj ciklonalnoj plimi. Razina mora u Splitu dosegnula je 76 centimetara iznad prosjeka, što ovu plimu svrstava među deset najizraženijih u posljednjim desetljećima. Ipak, zabilježeno je osam još viših plima, pa ova nije bila blizu apsolutnog rekorda.
Riječ je o ciklonalnoj plimi uzrokovanoj kombinacijom više čimbenika – niskog tlaka zraka, snažnog juga, valova te utjecaja Mjeseca.
Orkanski udari juga
Jugo je puhlo jako do olujno, mjestimice s orkanskim udarima. Postaja DHMZ-a na Split Marjanu zabilježila je udar vjetra od 131 kilometar na sat, što je, prema dostupnim podacima, treći najjači udar juga na toj mjernoj postaji od početka mjerenja, piše Dalmacija danas.
Privatne automatske meteorološke postaje zabilježile su i veće brzine vjetra. Na području Zvjezdanog sela Mosor izmjeren je udar od 144 kilometra na sat, na Humu 158 kilometara na sat, koliko je zabilježeno i na vrhu Lastova.
Valovi viši od osam metara
Najviši valovi izmjereni su na otvorenom moru kod Palagruže. Meteorološko-oceanografska plutača, smještena osam nautičkih milja od najisturenije hrvatske hridi, u dva je navrata zabilježila maksimalnu visinu vala od 8,1 metar. U Moluntu su zabilježeni valovi visoki do sedam metara.
Problemi u luci Ubli na Lastovu
Lastovo se tijekom noći suočilo ne samo s jakim vjetrom, nego i s izraženom plimom. Katamaranske linije ni danas nisu prometovale, a pojedini vlasnici plovila u luci Ubli morali su spašavati svoje brodice.
Dio mještana tvrdi da se ovakve situacije ranije nisu događale te problem povezuje s izgradnjom nove rive. Zbog opasnih uvjeta, katamaran Jadera sinoć se morao povući u zavjetrinu prema Pasaduri, jer bi, kako navode, ostanak u luci predstavljao velik rizik od oštećenja. Ističu i da brod nije bio privezan uz novu, nego uz staru rivu.
"Katamarani stružu po rivi"
Iako se u četvrtak more smirilo i više nije bilo visokih valova, razina mora i dalje je povišena zbog plime, što je izazvalo nove probleme.
„Katamarani stružu po rivi, a zbog visoke razine mora putnici se teško ukrcavaju i iskrcavaju. Po rampi se doslovno mora penjati, što je posebno teško za starije osobe“, kažu stanovnici koji žive u blizini luke Ubli.
Upozoravaju da je takva situacija sigurnosni rizik te da je, kako navode, „samo pitanje vremena kada bi moglo doći do ozljeda“, dok se odgovorni, dodaju, zasad ograničavaju na praćenje situacije.
