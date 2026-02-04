VIDEO / Dalmaciju pogodila golema ciklonalna plima: Pod morem dijelovi Trogira, Hvara, Omiša...

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Još jučer na sjevernom Jadranu pale su velike količine oborina, na riječkom području i preko 100 litara po četvornom metru. Ipak, u vrijeme pisanja ovog članka glavni oborinski val prilazi s mora i zasad je zahvatio zapadnu obalu Istre, stoga se večeras i noćas očekuju nove veće količine kiše.

Temperaturne razlike

Dan obilježavaju velike temperaturne razlike u zemlji. Tako je u popodnevnim satima temperaturni raspon bio od 2 Celzijusova stupnja na krajnjem sjeverozapadi zemlje do toplih 18 stupnjeva na krajnjem jugu, prenosi Dalmacjia danas.

Zasad su orkanski udari zabilježeni na mosorskoj zvjezdarnici, na Lastovu i Palagruži. Najjači udar juga na Palagruži iznosio je 137 km/h.

More i na više od pola metra

U isto vrijeme uz obalu i na otocima događa se izražena ciklonalna plima, svakako najveća ove godine i jedna od najvećih posljednjih godina. More se diglo i preko pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara pa su poplavili niži dijelovi obale.

Plima je osobito izražena u Trogiru, s čiovske strane. Izražena plima pogodila je i Split, pa se pod morem našao velik dio obale Bačvice, Firule... Identično je u Kaštelima, Vranjicu, Omišu, Hvaru...

Valovi i do osam metara!

Osam milja od svjetionika na Palagruži nalazi se meteorološko-oceanografska plutača DHMZ-a koja je u dva navrata izmjerila najvišu visinu vala od 8 metara. Nije isključeno da sljedećih sati bude i pokoji viši val.

Zbog pritjecanja zraka mase sa sjevera Afrike, kiša koje je padala sadržavala je i primjese saharskog pijeska.