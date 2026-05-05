Južina i mjestimice kiša sve do petka, vikend stabilniji uz više sunca

Toplo je svanulo današnje jutro, ali već ima više oblaka, osobito na Jadranu gdje puše umjereno jugo.
U nastavku dana na vrijeme će sve naglašenije utjecati ciklona koja sa zapada postupno širi svoj utjecaj prema Hrvatskoj. Na Jadranu i u krajevima uz Jadran očekujemo puno oblaka, mjestimice uz kišu ili pljuskove, osobito od sredine dana.
U većini kopnenih krajeva će se zadržati većinom suho, samo ponegdje uz malo slabe kiše. Puhat će umjeren i pojačan jugozapadni vjetar, na Jadranu umjereno do jako jugo i oštro (južni vjetar). Dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24°C, na istoku zemlje malo viša.
Sve do petka će se nastaviti promjenjiv tip vremena. Općenito će kiša biti češća na Jadranu i u krajevima uz Jadran, dok će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti više suhog vremena. Ostaje toplo uz južinu pa će i biometeorološke prilike biti nepovoljne.
Čini se da bi u danima vikenda vrijeme trebalo biti stabilnije, većinom suho i sunčanije. Nastavlja se ugodna toplina pa će dnevna temperatura biti većinom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
